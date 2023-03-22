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Orhan Gencebay'dan yeni şarkı

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#Orhan Gencebay#Şarkıcı#Yeni Şarkı
Orhan Gencebaydan yeni şarkı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:44

ORHAN Gencebay ve Sevim Emre önceki akşam Tarabya’daki Kıyı Balık’ta yemek yedi.

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 Gencebay, yeni şarkısına yakında klip çekeceğini duyurdu: “Bu hafta yeni şarkıma klip çekeceğiz ve 10-15 gün içinde yayınlayacağız. Şarkımı çok sevdim çünkü ülkemizin birlik ve beraberliğini anlatıyor.”

Sanatçı, “Size milletvekilliği adaylığı teklifi gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bunlar normal şeyler. İnşallah seçim iyi ve hayırlı olur. Umarım hep birlikte aynı duyguda birleşiriz. Bana milletvekilliği teklifi gelmedi. Ama siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset halka hizmet demektir. Yapana helal olsun.” 

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#Orhan Gencebay#Şarkıcı#Yeni Şarkı

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