Orhan Gencebay'dan yeni şarkı

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Gencebay, yeni şarkısına yakında klip çekeceğini duyurdu: “Bu hafta yeni şarkıma klip çekeceğiz ve 10-15 gün içinde yayınlayacağız. Şarkımı çok sevdim çünkü ülkemizin birlik ve beraberliğini anlatıyor.”

Sanatçı, “Size milletvekilliği adaylığı teklifi gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bunlar normal şeyler. İnşallah seçim iyi ve hayırlı olur. Umarım hep birlikte aynı duyguda birleşiriz. Bana milletvekilliği teklifi gelmedi. Ama siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset halka hizmet demektir. Yapana helal olsun.”