Orhan Gencebay: Yüreğimiz yanıyor

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Magazin Burada’ya konuşan sanatçı, “Yüreğimiz yanıyor, son derece acı bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi. Yangına yol açan ihmallerle ilgili soruya “Bu konuda konuşmak bize düşmez. Çünkü olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir, gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir” yanıtını veren Gencebay, olay sonrası otel çevresinde kayak yapmaya devam eden tatilcilerle ilgili de şu yorumda bulundu:

“Herkesin bir yaşamı var. Görüyoruz, bugün Gazze’de, Filistin’de neler oluyor. Hiçbiri doğru değil şüphesiz. Fakat böyle şeyler olabiliyor. Herkesin yaşamına saygı göstererek yaşamalıyız, ilkelerimiz bu doğrultuda olmalı.’