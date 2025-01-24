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Orhan Gencebay: Yüreğimiz yanıyor

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#Orhan Gencebay#Bolu#Kartalkaya
Orhan Gencebay: Yüreğimiz yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 07:26

BOLU Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen, 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketi Türkiye’yi derinden sarstı. Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, facianın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Magazin Burada’ya konuşan sanatçı, “Yüreğimiz yanıyor, son derece acı bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi. Yangına yol açan ihmallerle ilgili soruya “Bu konuda konuşmak bize düşmez. Çünkü olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hepsi iyi niyetlidir, gerekeni yapmaya çalışacaklardır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir” yanıtını veren Gencebay, olay sonrası otel çevresinde kayak yapmaya devam eden tatilcilerle ilgili de şu yorumda bulundu:

“Herkesin bir yaşamı var. Görüyoruz, bugün Gazze’de, Filistin’de neler oluyor. Hiçbiri doğru değil şüphesiz. Fakat böyle şeyler olabiliyor. Herkesin yaşamına saygı göstererek yaşamalıyız, ilkelerimiz bu doğrultuda olmalı.’

 

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#Orhan Gencebay#Bolu#Kartalkaya

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