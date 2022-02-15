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Orhan Gencebay: Müzik sektöründe üretim durdu

#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Gökhan Gencebay
Orhan Gencebay: Müzik sektöründe üretim durdu
Sayit DURMAZ

Orhan Gencebay, ailesiyle çıktığı yemekte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, müzik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, önceki akşam Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’da eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen’le birlikte yemek yedi.

Mekanda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan sanatçı, müzik sektörü hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı:

“Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. Bunun nedeni, üreten sanatçıların maddi ve manevi haklarını alamamasıdır. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır. Devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı vermelerini istiyoruz.”

BATI 300 YIL ÖNCE YAPMIŞ

Telif hakları konusunda Avrupa ülkelerini örnek gösteren Gencebay, “Avrupa Birliği 300 yıl evvel bunları halletmiş. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız” dedi.

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Orhan Gencebay: Müzik sektöründe üretim durdu

Sahne kostümleri edeple ilgili

Orhan Gencebay’a son dönemin tartışma konularından sahne kostümleri hakkında ne düşündüğü de soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Her şeyin bir dengesi var, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Bu edeple ilgili, akılla ilgili. Her şeyden önce insana yakışan olması lazım.”

 

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#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Gökhan Gencebay

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