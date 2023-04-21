Orhan Baba’dan bayram sürprizi

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Sanatçı, 12 yıl aradan sonra çıkardığı ve 5 yeni bestesinin yer aldığı “Maske” isimli albümü Kervan Plakçılık etiketiyle yayınladı.

Albümün ilk klibi ise “Canım Türkiye’m” adlı esere çekildi. Sanatçı, albümünü şu sözlerle anlattı:

“5 yeni bestemden oluşan yeni albümüm ‘Maske’ ve Cumhuriyet’in 100. yılına armağan ettiğim ‘Canım Türkiye’m’ adlı marş formundaki eserim sizlerle buluştu. Berhudar olun.”

Vatan sevgisini anlatan “Canım Türkiye’m”de Gencebay’a mehteran ekibi ile senfoni orkestrası eşlik etti. Sanatçı, Cumhuriyet’in 100. yılına armağan ettiği eserin söz, müzik ve düzenlemesine imza attı.