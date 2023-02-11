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Orhan Aydın'ın acı günü... Enkaz altında kalan kızından kötü haber geldi

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#Orhan Aydın#Eylem Aydın#Elif Torun Öneren
Orhan Aydının acı günü... Enkaz altında kalan kızından kötü haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 08:41

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti. Aydın'ın eski eşi sağ kurtulurken, kızı Eylem'den acı haber bu sabah geldi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.

Tiyatro ve Sinema sanatçısı Orhan Aydın önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu.

Ardından kızı ve eski eşi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını açıklayıp yardım istedi.

Orhan Aydının acı günü... Enkaz altında kalan kızından kötü haber geldi

Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Fitnaz Cad. 5 numara.. Hatay merkez.. Ev yıkılmış kızım ve annesi enkazın altında imdat" ifadelerini kullandı.

Çok geçmeden Orhan Aydın'ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından çıkarıldı. Aydın güzel haberi "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" notuyla duyurdu.

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Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın'dan ise kötü haber depremin 6. gününde geldi. 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

 

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#Orhan Aydın#Eylem Aydın#Elif Torun Öneren

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