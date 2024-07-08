Öpücüklere boğdu! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik anları...

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TEKNE TATİLİ
Müzik dünyasında son yılların yükselen isimlerinden Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü’yle aşk
yaşıyor.
Sevgililer şimdilerde aralarında Emir Can İğrek, Umut Kurt ve Bülent Şakrak’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Bodrum’da tekne tatili yapıyor.
ROMANTİK DAKİKALAR
Tekne önceki gün Cennet Koyu’na demir attı. Arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Zeynep Bastık ve
Serkay Tütüncü güvertede baş başa vakit geçirmeyi tercih etti.
Birbirini öpücüklere boğan iki ünlü ismin romantik anları objektife de yansıdı.