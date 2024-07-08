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Öpücüklere boğdu! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik anları...

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Bodrum
Öpücüklere boğdu Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncünün romantik anları...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 12:38

Yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Bodrum’da tatil yaptıkları teknede görüntülendi.

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TEKNE TATİLİ

Müzik dünyasında son yılların yükselen isimlerinden Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü’yle aşk
yaşıyor.

Öpücüklere boğdu Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncünün romantik anları...

Sevgililer şimdilerde aralarında Emir Can İğrek, Umut Kurt ve Bülent Şakrak’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Bodrum’da tekne tatili yapıyor.

Öpücüklere boğdu Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncünün romantik anları...

ROMANTİK DAKİKALAR

Tekne önceki gün Cennet Koyu’na demir attı. Arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Zeynep Bastık ve
Serkay Tütüncü güvertede baş başa vakit geçirmeyi tercih etti.

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Öpücüklere boğdu Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncünün romantik anları...

Birbirini öpücüklere boğan iki ünlü ismin romantik anları objektife de yansıdı.

 

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Bodrum

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