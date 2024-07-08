Öpücüklere boğdu! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik anları...

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TEKNE TATİLİ

Müzik dünyasında son yılların yükselen isimlerinden Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü’yle aşk

yaşıyor.

Sevgililer şimdilerde aralarında Emir Can İğrek, Umut Kurt ve Bülent Şakrak’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Bodrum’da tekne tatili yapıyor.

ROMANTİK DAKİKALAR

Tekne önceki gün Cennet Koyu’na demir attı. Arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkarırken, Zeynep Bastık ve

Serkay Tütüncü güvertede baş başa vakit geçirmeyi tercih etti.

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Birbirini öpücüklere boğan iki ünlü ismin romantik anları objektife de yansıdı.