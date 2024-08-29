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Öpücük şans getirmedi

Güncelleme Tarihi:

#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Zeynep Bastık
Öpücük şans getirmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 08:46

Devrim Özkan-Lucas Torreira ayrılığı sona erdi, sevgililer ilişkilerine bir şans daha tanıyarak barıştı.

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Özkan, Galatasaray’ın önceki akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynadığı maçta da sevgilisini yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı.

Öpücük şans getirmedi


Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Uruguaylı futbolcu, Özkan’ın yanına gidip eline şans öpücüğü kondurdu. Özkan, Galatasaray’ın 1-0 yenilerek elendiği maç sonrası Ekol TV’ye “Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Âşıklar baş başa

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü önceki akşam baş başa yemeğe çıktı. Sevgililer, Karaköy’deki birmekâna gitti.

Öpücük şans getirmedi


Mekân çıkışı muhabirleri görünce şaşıran ikili, soruları yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Venedik hazırlığı

Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği ilk kısa filmi “Neredeyse Kesinlikle Yanlış”, dünya prömiyerini 81’inci Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Öpücük şans getirmedi


Cansu Baydar, Venedik’e gitmeden önce sevgilisi Ulaş Tuna Astepe ile City’s Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. Festivalde giymek için kıyafet bakan Baydar ile Astepe, motosiklet kasklarıyla objektife yansıdı.

Ailesiyle eğlendi

Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile önceki gün ailesiyle birlikte Tema Park’ta eğlendi. Meşhur ‘Nefeskesen’ rollercoaster’ına binen Immobile, çocuklarıyla birlikte gün boyu adrenalin yüklü anlar yaşadı. Ünlü futbolcu ile hayranları fotoğraf da çektirdi.

Öpücük şans getirmedi

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Arabeski seviyorum

Funda Arar geçtiğimiz gün Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni sahne konsepti ‘Funda Arar ile Arabesk Geceleri’ hakkında konuşan şarkıcı, “Daha önce arabesk albümü yapmıştım. Artık sahnelerimde de bu şarkılara yer veriyorum. Ben arabeski seviyorum. Dinleyicilerim de” dedi.

Öpücük şans getirmedi

Arar, her yıl farklı bir konsept denemeye çalıştığını da belirtti: “Yeni tarzda birçok şarkı yaptım ve hepsi çok sevildi. Arada bir yenilenmek lazım. Yeni akımları takip ederek, bunu kendi tarzımda yorumlamak hoşuma gidiyor. Bu tarz çalışmaların yorumculuğu geliştirdiğine inanıyorum.” (Sayit DURMAZ)

 

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#Devrim Özkan#Lucas Torreira#Zeynep Bastık

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