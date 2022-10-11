Onur Şener için söylediler

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Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş’tan oluşan Şimdi 90’lar, önceki gece Moda Kayıkhane’de sevenleriyle buluştu. Grup, “Adam”, “Ben Tabii ki”, “Sevdik Sevdalandık”, “Gel Güzelim”, “Oyalama Beni” gibi 90’ların hit şarkılarıyla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattılar.



Konserin ilerleyen saatlerinde Metin Özülkü’nün; “Geçtiğimiz hafta elim bir olay yaşadık. Bir müzik emekçisini anlamsız bir şekilde kaybettik. Şimdi söyleyeceğimiz şarkıyı Onur Şener’e, ithaf ediyoruz” sözlerinin ardından sanatçılar, hep birlikte “Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor” isimli şarkıyı söylediler.