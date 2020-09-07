Onur Büyüktopçu kimdir kaç yaşında? Gelinim Mutfakta sunucusu Onur Büyüktopçu nereli?

Onur Büyüktopçu, Kanal D ekranlarının sevilen projesi Gelinim Mutfakta ile ekranlarda yer almasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Daha önce pek çok başarılı projede rol alan Onur Büyüktopçu, Gelinin Mutfakta ile izleyicisi karşısında olacak. Peki, Onur Büyüktopçu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Onur Büyüktopçu, dil ve tiyatro eğitimi için İngiltere'ye gitti.

Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim alan Büyüktopçu, televizyon dünyasına ilk adımını 2003 yılında "Lise Defteri" dizisi ile attı.

“Yabancı Damat”, “Doktorlar” ve “Kavak Yelleri” gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Onur Büyüktopçu, 2006'da “Fırtınalı Aşk”, 2007'de “Tatlı Bela Fadime”, 2010 yılında “Güz Gülleri”, 2015-17 yılları arasında ise “Kiralık Aşk” dizilerinde rol aldı.

“Memleket Hikayeleri” ve “Hürmüz Gelin” adlı filmlerde de rol alan Onur Büyüktopçu, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan "Yemekteyiz" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştı. Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz sezonda Damat Bayıldı projesiyle izleyici karşısına çıktı. Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan önce Çarkıfelek ile ekranlardaki yerini almıştı.