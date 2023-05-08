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Onur Büyüktopçu: Boşanmak için evlenilmez

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#Onur Büyüktopçu#Oyuncu#Nişantaşı
Onur Büyüktopçu: Boşanmak için evlenilmez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:47

Onur Büyüktopçu, Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Ünlü oyuncu son dönemde sanat camiasında boşanmaların artmasıyla ilgili “Mutlu olacaklarsa evlensinler. Boşanmak için evlenilmez. Çevremde evli arkadaşım kalmadı, hepsi boşandı” diye konuştu.

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Yer aldığı “Aşk Film” sinema projesi için saçını sarıya boyatan Onur Büyüktopçu, eski haline geri döndü.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takılan oyuncu, “Saçlarım yandı, döküldü ve koptu. Şu an ilik tedavisi yapıyorum. 40 günde saçı dört defa açtırınca saç diye bir şey kalmadı. Bir daha yaptırmam” dedi.

Son dönemde sanat camiasında boşanmaların artmasıyla ilgili de konuşan oyuncu, “Çok çabuk tüketiliyor. Paldır küldür evlenmeler ve hemen paldır küldür boşanmaları anlamıyorum. Boşanmış anne-babanın evladıyım. Belki benim içimde korku var. Ama çabuk karar verip hemen evleniyorlar ve çabuk karar verip hemen boşanıyorlar. Ünlüler de çok baskı altında... ‘Evleniyor musunuz?’, ‘Çocuk düşünüyor musunuz?’ diye sürekli sorular soruluyor onlara...” ifadelerini kullandı.

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Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Mutlu olacaklarsa evlensinler. Boşanmak için evlenilmez. Birbirlerini tanımıyorlar mı, yoksa milletin mi gazına gelip mi evlenip-boşanıyorlar? Evlilik gerçekten kutsal bir müessese... Artık çok değersizleşiyor. Sürekli boşanmalar. Çevremde evli arkadaşım kalmadı, hepsi boşandı. Günümüzde ilişkiler cıvıklaştı. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiriliyor.”

 

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#Onur Büyüktopçu#Oyuncu#Nişantaşı

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