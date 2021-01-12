Onur Bay kimdir nereli, kaç yaşında? Arka Sokaklar Tekin olarak tanındı
Onur Bay, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, son günlerde Dilara Aksüyek ile görüntülenmesi dolayısıyla magazin takipçilerinin odağında yer alıyor. Peki, Arka Sokaklar Tekin olarak tanınan Onur Bay kimdir nereli, kaç yaşında?
Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.
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