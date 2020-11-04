Onur Bay kimdir kaç yaşında? Herkes onu Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin olarak tanıdı
Onur Bay, özel hayatı ve kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Kanal D'nin efsaneleşmiş dizisi Arka Sokaklar'da Tekin karakterine hayat veren Onur Bay, Çakallarla Dans isimli filmde de rol almıştır. Peki, Onur Bay kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle