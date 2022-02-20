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Onur Akay, Meltem Miraloğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle hapse girdi

#Onur Akay#Meltem Miraloğlu#GBT
Onur Akay, Meltem Miraloğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle hapse girdi

Onur Akay, oyuncu Meltem Miraloğlu’nun başvurusu üzerine zorlama hapis cezası aldı. Cezasını çeken Onur Akay, daha sonra özgürlüğüne kavuştu. 

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80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika’ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirmişti.

Miraloğlu , 3 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi için, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu.

Bir süredir yurt dışında bulunan Onur Akay, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye döndü. Hakkında çıkarılan arama kararından habersiz olan Akay,  Edremit'te GBT'ye takıldı.

Polis ekipleri eşliğinde Edremit Adliyesi’ne götürülen Akay, yapılan işlemlerin ardından Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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SADECE GERÇEKLERİ ANLATTIM
Onur Akay, cezasını tamamladıktan sonra özgürlüğüne kavuştu.
Akay yaptığı açıklamada " Hapse girdim, çıktım... Ben sadece gerçekleri anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim" dedi.

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