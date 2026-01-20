×
Hamdi Alkan: Selen için üzüldüm

Hamdi Alkan: Selen için üzüldüm
Hamdi Alkan, Yasemin Bozkurt’un programında eski eşi Görgüzel’le ilgili sorulara yanıt verdi.

Alkan, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Görgüzel’i aradığını açıkladı:

“Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı, çok müdahil olmak istemem. Elimden bir şey gelirse yaparım. Adalet mekanizmasının bir şekilde gereğini yapacağına inanıyorum. Keza zaten o da şu anda sıkıntılardan kurtulmuştur.”

Öte yandan Hamdi Alkan, eski eşi Canan Hoşgör ile evliliğindeki ihanet iddialarına da açıklık getirdi: “Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi ve arkadaşız.”

 

 

