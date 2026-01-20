Hamdi Alkan: Selen için üzüldüm

Haberin Devamı

Alkan, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Görgüzel’i aradığını açıkladı:

“Üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı, çok müdahil olmak istemem. Elimden bir şey gelirse yaparım. Adalet mekanizmasının bir şekilde gereğini yapacağına inanıyorum. Keza zaten o da şu anda sıkıntılardan kurtulmuştur.”

Öte yandan Hamdi Alkan, eski eşi Canan Hoşgör ile evliliğindeki ihanet iddialarına da açıklık getirdi: “Üzüldük ama her şeyi dostane şekilde hallettik. Çocuklarımız var, aramız iyi ve arkadaşız.”