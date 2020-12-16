Onno Tunç kimdir nasıl öldü?
Onno Tunç, yaşamı boyunca imza attığı pek çok şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkı söyleyerek başladığı müzik kariyerine söz yazarlığı ile devam eden Onno Tunç, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer ve daha pek çok ünlü isme besteler verdi. Sezen Aksu'yla birlikte uzun yıllar çalışan Onno Tunç, günümüzde de popülaritesini yitirmeyen pek çok şarkıya imzasını atmıştır. Peki, Onno Tunç kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Onno Tunç 1948 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde doğdu. Baba adı Setrak, anne adı ise Valantin'dir. Türk pop müziğine besteci ve aranjör (düzenlemeci) olarak eserler kazandırdı. Aynı zamanda bas gitaristtir.
Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı. Lise yıllarında Black Stones adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Üstün Poyraz Set orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına bas gitaristlik ile adım attı. 1967'de Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. İlerleyen yıllarda Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalışarak müzik tecrübesini artırdı.
1970'lerde aranjörlüğüyle ismini duyurdu. O dönem başta Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok ismin plaklarına katkıda bulundu. 1973'te The Bracelet/Melissa adlı plağını yayınladı. Sözünü Çiğdem Talu'nun yazdığı, Tunç'un ilk bestelerinden biri olan Söz Sevgilim Söz, Cömert Baykent tarafından seslendirildi. Sayısız kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde besteci ve aranjör olarak yer alıp, 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye'yi temsil etti.
Nükhet Duru'nun 1981'de yayınladığı, bestesi Tunç'a ait Seninle şarkısını dinlemesinin ardından Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç'tan ders almaya başladı. Daha sonra Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar. Nilüfer'84 albümünün müzik direktörlüğünü üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve orkestrası ile çalıştı. 1984 yılı Sen Ağlama albümünden 1991 yılı Gülümse albümüne dek Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.
90'lı yıllarda Aşkın Nur Yengi, Bülent Ortaçgil, Harun Kolçak, Nilüfer, Zerrin Özer, Zuhal Olcay ve Ayşegül Aldinç albümlerinin müzik direktörlüğünü üstlendi. Asya, Yeşim Salkım, Bendeniz, Emel Müftüoğlu ve Rüya Ersavcı albümlerinde Tunç tarafından bestelenen veya düzenlenen şarkılar yer aldı. Ölümünden önce en son Levent Yüksel'in 2. CD'si ile Düş Bahçeleri albümlerine katkıda bulundu.
Ayrıca “Ah Belinda”, “Yağmur Kaçakları”, “Rumuz Goncagül”, “Büyük Yalnızlık”, “Tersine Dünya”, “Eylül” ve “Dünden Sonra Yarından Önce” gibi filmlerin müziklerini besteledi. Pop müzik bestelerinin yanı sıra solo saksafon ve orkestra için "Su" adında bir parçası vardır. Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın?, Okay Temiz'in Zikir ve Nükhet Ruacan'ın Ruacan albümleri ile MFÖ'nün Yalnızlık Ömür Boyu ve Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma şarkılarında bas çaldı.[2] Yaptığı düzenlemelerdeki armoniler, orkestralama tekniği ve yakaladığı sound ile Türkiye'deki pek çok müzisyen tarafından takip edildi.
Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken, 14 Ocak Pazar günü arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte kullanmakta oldukları-aynı uçuş grubundan(Bonair)arkadaşları-Nurettin Hasman'a ait Bonanza tipi uçağın Selimiye köyü yakınlarında düşmesi sonucu arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte hayatını kaybetti. Cenaze töreni için kardeşi Arto Tunç'un yurtdışından dönmesi beklendi ve Onno Tunç ölümünden beş gün sonra (19 Ocak 1996 günü) Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde yapılan ayin sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.
Sanatçının ölümünün 11. yılı anısına özel olarak bir albüm hazırlandı. Bu albümde pek çok sanatçı kendi seçtikleri Onno Tunç şarkılarını seslendirdi. Onno Tunç Şarkıları 2007 yılında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer gibi müziğin devleriyle Şebnem Ferah, Sertab Erener, Levent Yüksel, Mor ve Ötesi, Ceza, Emre Altuğ, Hüsnü Şenlendirici, Aylin Aslım'ın seslendirdiği şarkılarla yayınlandı. Göksel, Işın Karaca, Yonca Lodi ve Zeynep Dizdar gibi isimler de kendi albümlerinde Tunç'un bestelerini seslendirdiler.
Onno Tunç, 13 Ekim 1969'da ilk eşi Canan Ateş ile evlendi. Ayda ve Selin isimli iki kızı vardır.
ONNO TUNÇ BESTELERİ
- Ah Mazi
- Alev Alev (Ayşegül Aldinç-Alev Alev-1994)
- Ayrılık (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Ayrılıklar Bitmez (Sezen Aksu - Firuze) - 1982
- Bana Ellerini Ver (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)
- Ben Yoldan Gönüllü Çıktım (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)
- Beni Bırakın (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)
- Beni Unutma
- Bir Başka Aşk
- Bir Çocuk Sevdim
- Bu Gece
- Değer mi
- Deli Gönlüm
- Demek ki Öyle (söz: Ülkü Aker, Ayşe Mine - 1978 )
- Dokun Bana (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)
- Düet (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Dünden Sonra Yarından Önce (Zuhal Olcay)
- Eğrisi Doğrusu (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- Geçer (söz:Sezen Aksu-1988)
- Geri Dön
- Gir Kanıma (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)
- Git
- Gözlerin Bulutlu (Nükhet Duru -1981)
- Güzel Şeyler Söyle (Aşkın Nur Yengi&Harun Kolçak-Eurovision Türkiye Finali 1987)
- Hadi Bakalım
- Haydi Gel Benimle Ol
- Hep Bana (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)
- Hoşgörü
- İyisin (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Kapında Güllerim (Bendeniz II - 1995)
- Kavaklar
- Kış Masalı
- Kızmayın Bana (Neco, Söz: Mehmet Teoman - 1975)
- Kolay Değil
- Müptelayım Sana (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)
- Ne Masal Ne Rüya (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (Sezen Aksu-Gülümse-1991)
- Olay Olay (Zerrin Özer-Olay Olay-1992)
- Oldu mu?
- Oldu Olanlar (Serpil Barlas ,Söz: Zeren , 1976)
- Olsun Varsın (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- Oyuncu (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Öyle Bakma (Fatih Erkoç-Eurovision Türkiye Finali 1989) (Aşkın Nur Yengi-Sevgiliye-1990)
- Papatya Falı (Nükhet Duru - 1981)
- Ruhun Duymaz (Emel-Ruhun Duymaz-1995)
- Sen Ağlama
- Seni İstiyorum
- Seninle (Nükhet Duru - Nükhet Duru 81 )
- Son Bakış
- Sonbahar
- Sultan Süleyman
- Şinanay
- Şiribim Şiribom (Gökben - Şiribim Şiribom/Ve Birgün Sen 45'lik(1976) ve Şiribim Şiribom (1977)
- Şov Yapma (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)
- Tam Bana Göresin (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- Tango (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Tenna
- Uçurtma Bayramları (Levent Yüksel-Med Cezir-1993)
- Uykun Olsam (Zuhal Olcay-Oyuncu-1993)
- Ünzile
- Vurulmuşum Sana (Asya-Asya-1994)
- Yeni Aşk (Zerrin Özer-Olay Olay-1992) (Yeşim Salkım-Hiç Keyfim Yok-1994)
- Yeniden Sev (Nilüfer-Yine Yeni Yeniden-1992)
- Yıllar (Harun Kolçak-Beni Affet-1990)
- Yoksun (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- Zorba (Nilüfer-Ne Masal Ne Rüya-1994)
- 1945
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