Onno Tunç kimdir nasıl öldü?

Onno Tunç 1948 yılında İstanbul'un Feriköy semtinde doğdu. Baba adı Setrak, anne adı ise Valantin'dir. Türk pop müziğine besteci ve aranjör (düzenlemeci) olarak eserler kazandırdı. Aynı zamanda bas gitaristtir.

Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı. Lise yıllarında Black Stones adlı bir müzik grubu kurdu. 1965 yılında Üstün Poyraz Set orkestrası ile profesyonel müzik yaşamına bas gitaristlik ile adım attı. 1967'de Emin Fındıkoğlu orkestrasında caz müziğe başladı. İlerleyen yıllarda Durul Gence ve Süheyl Denizci orkestralarıyla çalışarak müzik tecrübesini artırdı.

1970'lerde aranjörlüğüyle ismini duyurdu. O dönem başta Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok ismin plaklarına katkıda bulundu. 1973'te The Bracelet/Melissa adlı plağını yayınladı. Sözünü Çiğdem Talu'nun yazdığı, Tunç'un ilk bestelerinden biri olan Söz Sevgilim Söz, Cömert Baykent tarafından seslendirildi. Sayısız kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde besteci ve aranjör olarak yer alıp, 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Nükhet Duru'nun 1981'de yayınladığı, bestesi Tunç'a ait Seninle şarkısını dinlemesinin ardından Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç'tan ders almaya başladı. Daha sonra Aksu'nun Şan Tiyatrosu'ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar. Nilüfer'84 albümünün müzik direktörlüğünü üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve orkestrası ile çalıştı. 1984 yılı Sen Ağlama albümünden 1991 yılı Gülümse albümüne dek Sezen Aksu ile Aysel Gürel'in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşıdı.

90'lı yıllarda Aşkın Nur Yengi, Bülent Ortaçgil, Harun Kolçak, Nilüfer, Zerrin Özer, Zuhal Olcay ve Ayşegül Aldinç albümlerinin müzik direktörlüğünü üstlendi. Asya, Yeşim Salkım, Bendeniz, Emel Müftüoğlu ve Rüya Ersavcı albümlerinde Tunç tarafından bestelenen veya düzenlenen şarkılar yer aldı. Ölümünden önce en son Levent Yüksel'in 2. CD'si ile Düş Bahçeleri albümlerine katkıda bulundu.

Ayrıca “Ah Belinda”, “Yağmur Kaçakları”, “Rumuz Goncagül”, “Büyük Yalnızlık”, “Tersine Dünya”, “Eylül” ve “Dünden Sonra Yarından Önce” gibi filmlerin müziklerini besteledi. Pop müzik bestelerinin yanı sıra solo saksafon ve orkestra için "Su" adında bir parçası vardır. Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın?, Okay Temiz'in Zikir ve Nükhet Ruacan'ın Ruacan albümleri ile MFÖ'nün Yalnızlık Ömür Boyu ve Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma şarkılarında bas çaldı.[2] Yaptığı düzenlemelerdeki armoniler, orkestralama tekniği ve yakaladığı sound ile Türkiye'deki pek çok müzisyen tarafından takip edildi.

Onno Tunç, 1996 yılında Bursa'dan İstanbul'a dönerken, 14 Ocak Pazar günü arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte kullanmakta oldukları-aynı uçuş grubundan(Bonair)arkadaşları-Nurettin Hasman'a ait Bonanza tipi uçağın Selimiye köyü yakınlarında düşmesi sonucu arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte hayatını kaybetti. Cenaze töreni için kardeşi Arto Tunç'un yurtdışından dönmesi beklendi ve Onno Tunç ölümünden beş gün sonra (19 Ocak 1996 günü) Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde yapılan ayin sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının ölümünün 11. yılı anısına özel olarak bir albüm hazırlandı. Bu albümde pek çok sanatçı kendi seçtikleri Onno Tunç şarkılarını seslendirdi. Onno Tunç Şarkıları 2007 yılında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer gibi müziğin devleriyle Şebnem Ferah, Sertab Erener, Levent Yüksel, Mor ve Ötesi, Ceza, Emre Altuğ, Hüsnü Şenlendirici, Aylin Aslım'ın seslendirdiği şarkılarla yayınlandı. Göksel, Işın Karaca, Yonca Lodi ve Zeynep Dizdar gibi isimler de kendi albümlerinde Tunç'un bestelerini seslendirdiler.

Onno Tunç, 13 Ekim 1969'da ilk eşi Canan Ateş ile evlendi. Ayda ve Selin isimli iki kızı vardır.

ONNO TUNÇ BESTELERİ