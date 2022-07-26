"Onlar evlendi ama ben evde kaldım" 31 yıl aradan sonra yeniden

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi’den oluşan grup, 25 Ağustos Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak. Merakla beklenen konser öncesi, provaların yapıldığı Kuruçeşme Açıkhava’da basın mensuplarıyla bir araya gelen üçlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzel, toplantı sonrası bir daha ayrılmamak üzere Çelik ve Ercan’ı, elbisesinin kurdeleleri ile kendine bağladı. Basın toplantısında sözü ilk alan Ercan Saatçi, “Şimdiden söyleyeyim ‘Niye ayrıldınız?’ diye sorarsanız, biz orayı çoktan geçtik. ‘Neden bugüne kadar bekledik?’ diye kendimizi eleştirdik. Hem kendimize hem de bizi sevenlere haksızlık ettiğimizi düşündük. İşte bugün yeniden karşınızdayız. Konserlerle başlayacağız. Nerede kalmıştık?” ifadelerini kullandı.
Polat Yağcı’nın ikna etmesiyle bir araya gelen grup, 31 yılın ardından 25 Ağustos’ta seyirci karşısına çıkacak.