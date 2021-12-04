Önder Tiryaki: Bakımlı saç güçlü hissettirir

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◊ Kırmızı halı güzellik dünyası için ne demek? Kırmızı halı denince ne gibi nüanslar ön plana çıkıyor saç ve makyaj alanında?

- Kırmızı halı ışıltılı, büyüleyici, çok heyecanlı, herkesin yer almak veya gücünü göstermek istediği bir dünya. Çoğu kişinin hayali, o dünyada yürümek, o atmosferi solumak. Ben hazırlık aşamasında bu heyecana ortak olanlardan biriyim. Kırmızı halı denince saç, makyaj ve kıyafetle ilgili her detay çok önemli bir hale geliyor. Özellikle saç, kırmızı halı görünümünün en tamamlayıcı unsuru. Sağlıklı, parlak ve güçlü görünen saçlara sahip olmak, kırmızı halı için başta gelen nüanslar arasında.

◊ Siz ünlü isimleri kırmızı halıya nasıl hazırlıyorsunuz?

- İstedikleri görünüme sahip olacakları, hem kendi hem de saçlarının gücünü gösterebilecekleri modeller tercih ediyoruz. Her detayı, ayrıntıyı, kafalarındaki soru işaretlerini benimle paylaşmalarını istiyorum. Sonuçta hayal ettikleri görünümü elde etmeye çalışıyoruz. O heyecanı en az onlar kadar yaşıyorum. Hazırladığım kişinin o halıda mutlu bir şekilde yürüdüğünü görmek, hayatımdaki en büyük mutluluklardan.

O GECE İÇİN HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ

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◊ Bu sene Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’ne Demet Özdemir ev sahipliği yapacak. Onunla birlikte Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül alan üç ismi de geceye siz hazırlayacaksınız. Güzelliği ön plana çıkarmadaki rolünüz hakkında neler söylemek istersiniz?

- Pantene Altın Kelebek için hepimiz çok heyecanlıyız. Hem Demet hem de Yıldızı Parlayanlar harika bir enerjiye sahip. Onlarla daha önce fotoğraf çekimlerinde bir araya geldik, kendileriyle çalışmak çok keyifli. Ayrıca hepsi birbirinden güzel ve yetenekli. Uzun zamandır Pantene Altın Kelebek gecesine hazırlanıyorlar. Ben onların kıyafetine, makyajına uygun saçı yaparak heyecanla bekledikleri özel gece için hayal ettikleri görünüme sahip olmalarına yardımcı olacağım. Hepsinin saçı çok sağlıklı ve güçlü zaten. Her birinin saçlarının gücünü ve ışıltısını yansıtabilecekleri modeller tercih edeceğiz.

◊ Saç bakım yağları, saç bakım kremleri ve maskeler, bu sürecin ne kadar parçası?

- Bir kere sağlıklı görünen, parlak ve yumuşak saçlara sahip olmanın en temel noktalarından biri kullandığınız ürünler. Dolayısıyla bu tarz saç bakım ürünleri sürecin çok önemli bir parçası. Bu geceye kızlar da Pantene saç bakım ürünleriyle hazırlandı. Düzenli bir şekilde ihtiyaçlarına yönelik Pantene ürünlerini kullanarak, saçlarının bu özel gecede çok daha güçlü olmasını amaçladılar.

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BU SEZONUN HİT MODELLERİ UZUN, VOLÜMLÜ, PARLAYAN SAÇLAR

◊ Günlük saç bakımı, bu gibi gecelerde ne kadar işe yarıyor?

- Saç bakımı her zaman çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir rutin. Fakat bu tarz özel gecelerde hayal ettiğimiz görünüm için ekstra önemli hale geliyor. Özel günlere ve gecelere hazırlanan tüm kadınlara tavsiyem, günlük saç bakımlarını ihmal etmemeleri. Bunun için iki ürün önerebilirim. Bunlardan biri, saçlardaki 3 aylık yıpranmayı sadece 3 dakikada onarmaya yardımcı olan ‘Pantene 3 Dakikada Mucize Krem’. Bu krem, saçları anında onarıp nemlendiriyor. Güçlü etkisiyle saçların kusursuz ve sağlıklı görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Diğeri ise Pantene Pro-V E Vitaminli Keratin Koruyucu, Yoğun Onarıcı Saç Bakım Yağı. Bu yağ tek kullanımda işlemden kaynaklı yıpranmayı onarmaya ve saçları yıpranmaya karşı korumaya yardımcı oluyor.

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◊ Bu sezonun bir saç trendi var mı?

- Bu sezonun hit saç modelleri uzun, volümlü, parlayan, ışıltılı sağlıklı ve karakterli saçlar olacak. Renk için ise kahverengi ve küllü saçların trend olacağını söyleyebilirim.

UZUN SAÇLA İLGİLENMEYİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM

◊ Sizden en çok hangi modeller isteniyor?

- Her model isteniyor ama genelde hacimli, hafif dalgalı ve parlak görünen sağlıklı saç görüntüsü tercih ediliyor. Ben karşımdaki insanı dinlemeyi severim ve aynada kendini gördüğünde mutlu olması isterim. Örneğin olmayacak bir model istediğinde, arzu ettiği saç ona yakışmayacaksa bile istediğinin başka bir formatını yaparak hayal ettiği görünüme kavuşmasını sağlıyorum.

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◊ Sizin yapmaktan en keyif aldığınız saç modeli hangisi?

- Tüm saç modellerini yaparken keyif alıyorum tabii ama uzun saçla ilgilenmeyi gerçekten çok seviyorum. Sıkı bir atkuyruğu, ıslak, volümlü saçlar ve örgüler yapmak en keyif aldığım saç modelleri arasında. Ayrıca çok keyif aldığım bir başka model de Pantene saçı yapmak. Burada uzun, dalgalı, güçlü, sağlıklı, ışıltılı ve parlak bir saç modelinden bahsediyorum. Bu saçı yaratmak da bana inanılmaz bir keyif veriyor.

HER SAÇ BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR

◊ Kadınlara saçlarıyla parlamaları için tüyolar vermenizi istesem, neler söylersiniz?

- Bakımlı saçlar her zaman güçlü hissettirir ve her saç temel bir bakıma ihtiyaç duyar. İlk olarak saç bakımıyla ilgili günlük olarak rutin haline getirmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Günlük saç yıkama ve bakımı tam sırasıyla yapılmalı. Öncelikle şampuanlamayla başlayıp sonrasında saç kremi ardından saç bakım yağıyla rutin tamamlanmalı. Burada dikkat edilmesi gereken şey, şampuanı avucunuzda yedirerek ve enseden başlayarak yukarıya doğru köpürtmelisiniz, direkt başınıza şampuanı dökmemelisiniz. Bir de şu anki olumsuz hava koşullarını göz önüne alarak saç bakım yağının muhakkak kullanılması gerektiğini söyleyebilirim. Benim bu konuda önerebileceğim 1 numaralı ürün de Pantene onarıcı ve koruyucu serisinden E Vitaminli Yoğun Onarıcı, Keratin Koruyucu Saç Bakım Yağı.

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UYGUN BAKIMI NASIL YAPACAĞINI ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR

◊ Çok fazla saç bakım ürünü; bununla birlikte kullanımları konusunda bir kafa karışıklığı var...

- Evet, saçına uygun bakımı nasıl yapacağını çok az kişi biliyor. Şampuan ve saç kremi genelde düzenli olarak kullanılıyor, saç bakım kremi ise haftanın bir günü uygulanıyor. Aslında saç bakım kremi de saçlar her yıkandığında kullanılmalıdır. Her saç tipi için ayrı bir ürün grubu var. Mesela saç yoğun işlem görmüş ve yıpranmışsa duş sonrası saçı koruyan ve güçlendiren bir saç bakım yağı uygulanmalıdır.

◊ Doğru bilinen yanlışlar neler?

- Saç konusunda hâlâ yanlış inançlar var; mesela “saç kremi saç dökmez”, “saç açılmaya kökten değil uçtan başlanır”, “duştan sonra saçın nemini havluyla alırken ileri geri sürtme hareketi yapılmaz, saçın nemi sıkılarak alınır”... Saç çok önemlidir, ona gereken önem her zaman gösterilmelidir. Saç, devamlı yüksek ısıya karşı dayanıklı değildir. Bu, saçı yıpratır ve yapısını bozar. Şampuanın yanı sıra saçı güçlendirecek, besleyecek ve koruyacak saç bakım ürünleri tercih etmeliyiz. Pantene Uzun ve Güçlü Keratin Koruyucu Dökülme Karşıtı Maske bu ihtiyacı karşılayan ürünler arasında.