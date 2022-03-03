Önder Öztarhan'ın Aslı Enver sessizliği

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Bir süredir aşk yaşadıkları ve evlenecekleri iddia edilen Aslı Enver ve Önder Öztarhan, henüz birlikte görüntü vermedi.

İki taraf da sessizliğini korumaya devam ediyor. İş dünyasının ünlü isimlerinden olan Önder Öztarhan, önceki gece Emirgan’daki evine tek başına giderken görüntülendi.

Basın mensuplarının, “Aslı Hanım’ı ailesinden istediğinize ve evleneceğinize dair haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermek istemeyen Öztarhan sadece “İyi geceler” demekle yetindi.

Hızla evine giren ünlü işadamı, aşkı konusundaki sessizliğe devam ettiğini gösterdi.