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Önder Öztarhan'ın Aslı Enver sessizliği

#Önder Öztarhan#Aslı Enver#Emirgan
Önder Öztarhanın Aslı Enver sessizliği
Sayit DURMAZ

Önceki gece Emirgan’daki evine giderken görüntülenen işadamı Önder Öztarhan, Aslı Enver’le evlenecekleri yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

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Bir süredir aşk yaşadıkları ve evlenecekleri iddia edilen Aslı Enver ve Önder Öztarhan, henüz birlikte görüntü vermedi.

İki taraf da sessizliğini korumaya devam ediyor. İş dünyasının ünlü isimlerinden olan Önder Öztarhan, önceki gece Emirgan’daki evine tek başına giderken görüntülendi.

Önder Öztarhanın Aslı Enver sessizliği

Basın mensuplarının, “Aslı Hanım’ı ailesinden istediğinize ve evleneceğinize dair haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermek istemeyen Öztarhan sadece “İyi geceler” demekle yetindi.

Hızla evine giren ünlü işadamı, aşkı konusundaki sessizliğe devam ettiğini gösterdi.

 

 

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#Önder Öztarhan#Aslı Enver#Emirgan

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