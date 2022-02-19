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Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Önder Öztarhan#Önder Öztarhan Kimdir
Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında

Önder Öztarhan, gündemde yer alması dolayısıyla özel hayatı ile pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Pek çok önemli markanın danışmanlığını üstlenen Önder Öztarhan, kariyerinin önemli bir kısmını müdürlük pozisyonunda sürdürmüştür. Peki, Önder Öztarhan kimdir, ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Önder Öztarhan, son günlerde magazin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Pazarlama ve işletme alanında çok önemli firmalara hizmet veren Önder Öztarhan, son günlerde biyografisi ile araştırılan isim oldu. Peki, Önder Öztarhan kimdir, ne iş yapıyor?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 İstanbul doğumludur. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde, üniversite eğitimini Amerika’da Pazarlama ve İşletme üzerine University of Massachusetts Amherst’de tamamladı.

Estee Lauder Group Şirketi ve Nike gibi global markaları pazara kazandıran Vepa Aile şirketinde iş hayatına atıldı. 1996’dan 2000 yılına kadar grubun kozmetik bölümünde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü ve 2002 yılında Genel Müdürlük pozisyonlarını yürütmüştür.

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