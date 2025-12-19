Önce radyoyu bıraktı, sonra kanser olduğunu öğrendi... Hakan Eren: Bu halimin nedeni Nükhet'tir...

Haberin Devamı

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Hakan Eren, 25 yıllık radyoculuk kariyerini neden sonlandırdığını açıkladı. 2023’te mesleğini bıraktığını söyleyen Eren, bu kararın nedenini “Bir sanatçı beni küstürdü. Beni hayata küstürdü” diyerek anlattı.

Sektöre giriş sebebinin çocukluk yıllarından beri duyduğu Nükhet Duru aşkı olduğunu dile getiren Eren, tanıştıktan sonra Duru’nun şirketinin sanatçısı olduğunu, iyi ilişkilerine rağmen sanatçının dijital konular nedeniyle kendisine dava açtığını ve bunun hayatında derin bir travma yarattığını söyledi.

Dava evrakının eline ulaştığı günü “Yıkıldım” diyerek anlatan Hakan Eren, 15 gün boyunca evden çıkmadığını, bu süreçten sonra ilk olarak radyoyu bıraktığını açıkladı.

Bu süreçten sonra lenf kanseri teşhisi aldığını dile getiren ünlü radyocu, yaşadıklarının hastalığı tetiklemiş olabileceği ihtimaliyle yüzleşmek istemediğini söyledi:

“O acıdan sonra kanser oldum. Doktoruma bunu sormaya cesaret edemedim. Radyoyu bırakma nedenimde de, kanser hastalığımda da yaşadıklarımın sebebi Nükhet Duru’dur. İlk kez burada söylüyorum.”

Nükhet Duru: Hakkını arayana neden kırılır insan?

Nükhet Duru, Hakan Eren’in açıklamalarına şu yanıtı verdi:

“Yıllardır süregelen bir haksızlığa karşı açıldı dava ve sadece Hakan Eren’e açılmadı. Dijital hakları birçok yapımcı istismar etmiş olduğundan, birçok sanatçı birleştik ve telif haklarının doğru çalışması, mağdur arkadaşlarımızın hakları olan ödemeyi alabilmek için davalar açtık. Ben bunu aşırı hassasiyetine veriyorum, çünkü kişisel bir şey değil bu.”



Duru, “Elbette bu durumu kendisine izah ettim. Bunu hangi sebepten ve sadece benim üzerinden yürüttüğünü, beni neden seçtiğini de anlayamadım. İnşallah gönlünü tamir edebiliriz ama yersiz bir kırgınlık bu” dedi.

Sanatçı, MÜYORBİR’in (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) yönetim kurulunda yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sistemin çalışması için inanılmaz anlaşmalar yaptık yurtdışı dahil. Artık zorda olan ustalarımız da teliflerini alabilecek. Hakkını arayana neden kırılır insan? Bir tek Ossi Müzik’e dava açılmadı, herkese açıldı. Evet beni çok çok sevdiğini bilirim, ben de onu çok severim. Ama bu kişisel bir konu değil, kendisi kişiselleştirmiş. Şaşırdım açıklamalarına. Tabii ki telefon edeceğim, bunun sebebinin ne olduğunu soracağım.”