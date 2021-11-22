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Önce dua sonra alışveriş

#Elazığ#Sezer Güvenirgil#Mesut Uçakan
Önce dua sonra alışveriş

Pandemi ve deprem nedeni ile ertelenen Elazığ "13. Uluslararası Çayda Çıra Film Ve Sanat Festivali"nin açılış galası gerçekleştirildi.

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Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalin açılış galası çok sayıda sinema, dizi ve tiyatro oyuncusunun katılımıyla yapıldı. Elazığ’a gelen sanatçılar özellikle Harput’ta tarihi ve turistik yerleri gezdi, bol bol dua etti. Kapalı çarşıda yöresel gıdaların tadına baktılar ve alışveriş yaptılar.

Önce dua sonra alışveriş

Açılış galasına oyuncu Sezer Güvenirgil, Mesut Uçakan, Özlem Savaş, Merih Fırat, Sefa Zengin, Serdar Akar, Suavi Eren ve Serap Ogan katıldı.

Vali Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, kadim bir kültüre sahip olan Elazığ'ın kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önem ve değerle her zaman adından söz ettiren bir şehir olduğunu söyledi.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara da geçen yıl yaşanan ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremden sonra değişim ve dönüşüm geçiren bir şehirde tekrardan sanatsal bir faaliyeti yapmanın gurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çayda çıra oyununun sergilendiği festivalde, çeşitli sinevizyon gösterimleri yer aldı.

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Festival kapsamında Sezer Güvenirgil, Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

Oyuncu Sezer Güvenirgil, ödülün kendisine layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

En son Elazığ'da 30 yıl önce geldiğini belirten Güvenirgil, "En son konserlerim için Elazığ'a gelmiştim. 30 yılda çok şey değişti. Bizler yaşlandık. Ama gördüğüm kadarıyla Elazığ'ı 30 yıl sonra o kadar gelişmiş olarak buldum ki iftihar ettim."dedi.

Yönetmen Mesut Uçakan ise festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Uçakan konuşmasının sonunda Elazığ’a özgü 8 köşe şapka giyerek mutluluğunu bir kez daha sergiledi…

Önce dua sonra alışveriş

 

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#Elazığ#Sezer Güvenirgil#Mesut Uçakan

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