Güzide Duran: Önce benim mutluluğum

Ünlü model ayrılık kararının kendisine neler hissettirdiğini anlattı:



“Ayrılık kararı da evlenmek kadar çok normal. Hepimiz yuvamızın sonsuz olmasını istiyoruz ama bazen kopukluk oluyor. Ya sen ya da karşındaki değişiyor.” Çocuklarının mutluluğu için ayrılık kararını bir süre ertelediğini de belirten Duran, “Çocuklar biraz daha büyüsün diyorsunuz, acabalar umut oluyor. Çocukların anne babayla büyümesi çok güzel ama bir bakıma mutsuz bir anne babayla büyümesi de bir o kadar kötü. O sebeple o kararı alıyorsun zaten. Çocuklar bizim en zayıf yerimiz. Ama önce biz mutlu olmalıyız.”



İYİ BİR ANNEYİM



Duran hayatının yeni döneminde ‘önce ben’ demeyi öğrendiğini sözlerine ekledi:

“Önce ben demeyi öğrendim. Ben mutluysam, herkes mutlu oluyor. Mutsuzsam etrafımdaki insanlar etkileniyor. Fedakârlıkları yapmamız gerekiyor sevdiğimiz insanlar için ama belli bir yere kadar.” Ayrılık sürecinde yurtdışında yaşayan çocuklarıyla görüşemeyen Güzide Duran “Bu da sürecin parçası ama geçici bir durum. Onlar benim evlatlarım. Dokuz ay karnımda taşıdım. Sadece doğurmak değil, emek verdim. İyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Çabalarımın sonucunun da güzel olacağını biliyorum.”

Aşk bence huzur demek

Adnan Aksoy’la boşanma davası sürerken iş insanı Fikret Orman’la yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, “Gözlerinde inanılmaz ışık var, aşktan mı? Aşk sana ne ifade ediyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk bence huzur demek. Karşındaki insan sana huzur veriyorsa kıymetini bilmek gerekiyor. Heyecan da güzel bir şey. O olmadan onun adı aşk olmaz. “