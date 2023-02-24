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Ölene kadar unutmayacağım

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#Kahramanmaraş#Mahsun Kırmızıgül#Kelebek
Ölene kadar unutmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 12:57

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine giden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabında, depremzede bir vatandaşla başına gelen yürek burkan olayı anlattı.

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Ünlü sanatçı o anları, “Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, bize bir bidon süt getirdi. Ona ‘Biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz’ deyince dayı ‘Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün’ diye karşılık verdi. Çok acı çok. Bazı insanların hiçbir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur” sözleriyle ifade etti.

‘ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM’

Kırmızıgül daha önce yaptığı açıklamada da “Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım” demişti.

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#Kahramanmaraş#Mahsun Kırmızıgül#Kelebek

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