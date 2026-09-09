Olay yerine ilk o gitmişti... Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a veda!

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Kılıç’ın ölüm haberini alır almaz olay yerine ilk giden isimlerden biri, oyuncu arkadaşı Eren Vurdem oldu. Serhat Kılıç’a “abim” diye hitap eden Vurdem, cenazede yaşadığı tarifsiz acının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

“Canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim”

Serhat Kılıç’la 10 yılı aşkın süredir abi-kardeş ilişkisi içinde olduğunu belirten Eren Vurdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç’ı toprağa verdim. Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım. 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın abi-kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesata çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu.”

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“Kendi cebindeki parayı bile teklif edecek kadar yüce gönüllüydü”

Vurdem, Kılıç’ın yalnızca dostu değil, hayatındaki en büyük destekçilerinden biri olduğunu da anlattı. Kendi senaryosunu yazıp filmini çekmek için mücadele ettiği dönemde Kılıç’ın her zaman yanında olduğunu belirten oyuncu, “Filminde tek kuruş almadan oynarım” sözünün yanı sıra, kendi cebindeki parayı da kendisine teklif ettiğini söyledi.

“Gördüğüm şey sadece bir bedendi”

Eren Vurdem, Adli Tıp Kurumu’nda Serhat Kılıç’ın cenazesini teslim almak için babası Mehmet Ali Kılıç’la birlikte yaşadığı anları da paylaşarak, ölümün gerçekliğiyle yüzleştiği o anı şu sözlerle anlattı:

“Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti. Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı.”

Bu sözlerin ardından Yunus Emre'nin “Âşıklar ölmez, ölen hayvandır” sözünü hatırlatan Vurdem, Serhat Kılıç’ın ruhu için bir Fatiha okumasını istedi.

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Vurdem, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah bütün günahlarını, taksiratını affetsin. Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi...”