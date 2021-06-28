Olacak O Kadar'ın oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ali Demirel kimdir, neden öldü?

Olacak O Kadar ekibinin sevilen ismi pek çok farklı karaktere hayat vermiş olan Ali Demirel, yaşadığı Marmaris’te hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından sevenleri Ali Demirel neden öldü diye araştırmalara başladı. İşte usta oyuncu Ali Demirel’in ölüm nedeni ve biyografisi…

ALİ DEMİREL NEDEN ÖLDÜ?

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALİ DEMREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. 1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada birçok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra uzun süre televizyonda yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.

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