Oktay Kaynarca: Bir türlü ölemiyorum

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HER 8 NİSAN’DA KIYAMET KOPUYOR

Oktay Kaynarca, “Murat Yeter’le Folk Sohbetleri” programına konuk oldu. Oyuncu, “Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı Süleyman Çakır’ın halen unutulmadığını ve 8 Nisan 2004’ten bu yana her ölüm yıldönümünde sosyal medyada yeniden gündeme geldiğini, gıyabında cenaze namazları kılınıp helva dağıtıldığını söyledi.

Sanatçı, şaşkınlığını esprili bir açıklamayla dile getirdi:

“8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum.”

KAMYON FABRİKASINDA ÇALIŞTIM, KOVDULAR

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Ünlü oyuncu, lise yıllarında başarısız bir öğrenci olduğunu ve ailesinin kendisini disipline etmek için kamyon fabrikasına verdiğini de anlattı. “Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim” diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda ‘Alın bunu buradan’ diyerek beni kovdular. Allah’tan da kovmuşlar, sonra konservatuvar sınavlarına girdim.”

En tatlı hayran

Oktay Kaynarca önceki gün Bebek’teydi. Sahilde yürüyüş yapan oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Kaynarca, minik bir bebekle de poz verdi. (Sayit DURMAZ)