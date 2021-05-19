Oktay Ertuğrul kimdir, nereli, kaç yaşında?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

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