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TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA

Okan Karacan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Şişli’deki bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı alarak ayrıldığı görüntülerin gündem olmasına değinen Karacan, “Medyaya 30 senemi verdim. Halka mâl olmuş biri olarak bunu yapmak için deli olmak lazım” dedi ve ekledi: “Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik.”

YARGISIZ İNFAZ YAPILDI

Hakkındaki haberlerin kendisini çok üzdüğünü de belirten Okan Karacan, “Bu görüntüyü kim yaydı, annemin söylemediğini kimler söylemiş gibi yazdı, inanılmaz üzüldüm. Ama olaydan sonra hem sanatçı hem de sevenlerimden destek gördüm. Bir şey cevap verince daha çok uzuyor. Yargısız infaz yapıldı” diye konuştu.

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POLİSE İFADE VERDİ



Okan Karacan, 27 Şubat’ta Şişli’de düzenlenen bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bilgisayarın sahibi olduğunu belirten kişi, şikâyetçi olmuş, güvenlik kamerası görüntülerinde Karacan’ın bilgisayarı inceleyip koltuğunun altına alarak alandan ayrıldığı görülmüştü. Gözaltına alınan Karacan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakılmıştı.