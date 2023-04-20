Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor: Eski eşinin kapısına dayandı

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Geçtiğimiz günlerde eski eşi ile alacak verecek meselesi yüzüne davalık olduğunu söyleyen Okan Karacan, Zeynep Kadıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Çocuklarını görmek istediğini söyleyen Karacan, evdekilere zor anlar yaşattı.

Okan Karacan, o anları sosyal medya hesabında da takipçileri ile paylaştı.

Eski eşini farklı hatlar üzerinden rahatsız ettiği iddiasına da yanıt veren Karacan "26 senedir aynı numarayı kullanıyorum" dedi. Bir sonraki paylaşımında ise "60 farklı hat aldım. Her yerden engellendim. Z kuşağı ile baş edemiyorum" diye konuştu...

Ekonomik olarak da zor günler geçiren Okan Karacan "Şirketten alacaklarımı istiyorum. Şirketimi, işimi geri istiyorum. Koltuğumu geri istiyorum. Çocuklarımla sağlıklı bir şekilde görüşmek istiyorum. Artık daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Annem de ben de çok iyi durumda değiliz. Sizcen rica ediyorum benim nasıl bir baba olduğumu biliyorsunuz. Mübarek Ramazan ayında bana sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bipolar olmadığımı, hasta olmadığımı, alkol ve uyuştucu almadığımı her türlü ispatlayacak bir insanım. Sadece anlayışınıza sığınıyorum. Gündemi oyalamak istemiyorum, hakkımı istiyorum." dedi.

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Okan Karacan'ın paylaştığı bir videoda annesinin "Senin gibi baba olmaz olsun" demesi dikkat çekti.

Zeynep Kadıoğlu katıldığı televizyon programında evliliği boyunca yaşadığı zorlukları anlatmıştı:

ÇOCUĞUMUN YANINDA ŞİDDET GÖRDÜM

Okan’ın çok şeyini yakaladım. Biz birlikte çalışıyorduk, mesela kendisi dün ‘yine beni şirketimden attı’ demiş. Kendisi çalışandı patron değildi.

Bu olaylar olduğunda kendisine ekim ayında uzaklaştırma kararı aldırmıştım.

Öyle bir baba düşünün ki; çocuğuyla annesi aynı yataktayken gelip annesine vurabiliyor... Çocuğunun yanında annesi sesini çıkaramıyor diye!

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Hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet gördüm.

Ocak ayında boşandım.

Kendisi sosyal medyada ‘evliymişiz’ gibi paylaşımlarda bulunuyor, sonra benim ofisimin önüne geliyor içeri giremiyor. Çünkü uzaklaştırmam var. Ta ki dün uzaklaştırmam bitene kadar!

Tekrar başvuru yaptım… İçeri girmedi, çalışanlarım aşağı indi; ‘Buyurun Okan Bey ne oluyor, nasıl size yardımcı olabiliriz?´ diye sordu.

Sonrasında polislerle geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Ağza alınmayacak laflar etti.

Ne olursa olsun ben bir anneyim. Okan’a iki çocuk vermişim... Her zaman yanında, arkasında olmuşum bunu herkes biliyor. Bütün işleri ben yaptım. Sonrasında buradan ayrıldı, ben çalışmaya devam ettim diye namusuma laf söylüyor.

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BOŞANMAK İÇİN NAFAKA ŞARTI KOŞTU

Bu insan benden boşanmak için şart koştu; ‘Nafaka vermeyeceğim sana’ dedi. Ben şu an da tek başıma iki çocuğa bakıyorum.

Ben sustum! ‘Çocuklarım okuyorlar, babalarını iyi bilsinler’ dedim. Her pazar babalarıyla görüştüler.

Acı olan ne biliyor musunuz? Ben hep çocuklarımın yanında bakıcılarını gönderdim. Çünkü çocuklarıma bir şey olmasından korktum, güvenemiyorum. Psikolojisini normal bulmuyorum.

Bu adamın bağımlılıkları var. Boşanma nedenlerimden birisi de bu. Evli kaldığımız dönemde de bu tarz şeyler yaşadık.

Benim iki çocuğum var. Ben çocuğumu böyle bir ailede büyütmem.

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Kendisinin artık mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

ÇOCUKLARIM İÇİN SUSTUM

Elimde videolar var, ses kayıtları var. Yaşadıklarıma inanamazsınız... Hep; 'Çocuklarım var' diye sustum. Çocuklarıma bile ‘anlaşamadık ayrıldık’ dedim.

En sonunda namusuma laf ettiği an boşanmaya karar verdim. Beni başkalarıyla yakıştırdı, bir kişi de değil bu!

Fiziksel şiddet uyguladığını çocuğum da gördü. Bunlar çok ayıp şeyler… Nasıl evlenmek normal, boşanmak da normal olmalı.

Ama ben yanlış kişiyi seçmişim eş olarak. Hem kendim, hem de çocuklarım için uzaklaştırma kararı aldım.

HIRSIZLIK YAPTIĞI İÇİN KOVULDU

Çalıştığı yerden çıkarılma nedeni de hırsızlık!

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Boşanma protokolümü de atarım, nafaka almıyorum.



Çalıştığımız yer bize sahip çıktı. Onun şu an dua etmesi lazım ama namusuma laf ediyor. Herkes kimin ne olduğunu biliyor.

DEFALARCA İHANETE UĞRADIM

Okan’ın taciz davaları çıktı ben sustum. Okan insanlara mesajlar attı ‘çocuklar çok küçük’ dedim. Sustum!

30’a yakın kadınla beni aldattı!