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Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin!

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#Okan Çabalar#Oyuncu#Etiler
Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 14:50

Okan Çabalar kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. Oyuncunun sevgilisi, objektifleri görünce panikle yüzünü gizledi: “Avukatım ben, çekmeyin!”

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İLİŞKİLERİMİ NİYE KONUŞUYORUZ?

Okan Çabalar, önceki gece kız arkadaşıyla Etiler’deki Dönerci Serkan Usta adlı restorandaydı. Çift, mekândan el ele ayrıldı.

Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin

Sevgilisiyle ilgili sorulara “Yeni bir filme başlayacağız, başka soru sor” diye yanıt veren Çabalar, daha önce birlikte görüntülendiği genç kadın sorulunca tepki gösterdi: “İlişkilerimi niçin konuşuyoruz ki şu an?”

Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin

O HEYECANLI ŞU AN

Objektifleri görünce elleriyle yüzünü gizleyen sevgilisini “Bir şey yok gel buraya” diyerek yanına çağıran Okan Çabalar, muhabirlere de “O heyecanlı şu an” dedi. Sevgilisi ise “Avukatım ben, çekmenizi istemiyorum” diyerek uzaklaştı. İkili, aynı araca binerek oradan ayrıldı. 

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Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin

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#Okan Çabalar#Oyuncu#Etiler

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