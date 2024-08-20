Okan Buruk'tan eski eşi Nihan Akkuş'a sürpriz

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Alaçatı’daki partiye Nihan Akkuş’la 17 yıllık evliliğini geçen şubat ayında noktalayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Buruk, maç için gittiği Konya’dan gelerek eski eşine sürpriz yaptı.

HARBİYE ŞOVU

Gülşen, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserden fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçunun elbise tercihlerine takipçilerinden yine yorum yağdı.

BARIŞMA POZU

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar’la kısa bir ayrılığın ardından barıştı.

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Çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Helvacıoğlu, sevgilisiyle verdiği pozu İngilizce “Aşırı seviyorum” notuyla Instagram’da paylaştı.

BODRUM KRALİÇESİ

Yıldız Tilbe, bu yılın dördüncü Bodrum konserini önceki akşam verdi.

Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkan Yıldız Tilbe, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde hit şarkılarını seslen-

dirdi. Sahnede ışıltılı bir taç takan sanatçı, geceye danslarıyla renk kattı.

MUTFAK ALIŞVERİŞİ

Fırat Çelik önceki gün Bebek’te elinde market poşetleriyle objektife yansıdı.

Muhabirlerin selamına karşılık vermeyen oyuncu, arkasından yine elinde poşetlerle yürüyen kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı, hızlı adımlarla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

ALARA 6 YAŞINDA

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin kızları Alara 6 yaşına girdi.

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Neslişah Alkoçlar kızı için aile arasında bir doğum günü partisi organize etti. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Neslişah Alkoçlar, o karelere “Merhametli, güzel kalpli pozitif kızım, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.