Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Oğuzhan Koç'tan 'yağlarını aldırdı' haberlerine yanıt

#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Yağ Aldırma Operasyonu
Oğuzhan Koçtan yağlarını aldırdı haberlerine yanıt

14 Şubat'ta sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklif eden ve düğün hazırlıklarına başlayan Oğuzhan Koç'un estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Fazlalıklarından kurtulmak için bıçak altına yattığı konuşulan Koç, iddialara göre operasyonun ardından sıkı diyete girdi.

Oğuzhan Koç hakkındaki haberleri Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla ti'ye aldı.

Oğuzhan Koçtan yağlarını aldırdı haberlerine yanıt

14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'taki romantik teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin geceliği 82 bin lira olan kral dairesini tuttu. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Oğuzhan Koçtan yağlarını aldırdı haberlerine yanıt

4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Haberin Devamı

Oğuzhan Koçtan yağlarını aldırdı haberlerine yanıt

Gözden Kaçmasın

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire doğum günü mesajı: Çok şanslıyımOğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü mesajı: Çok şanslıyım!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#Yağ Aldırma Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah