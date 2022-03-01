Oğuzhan Koç'tan 'yağlarını aldırdı' haberlerine yanıt

Haberin Devamı

Fazlalıklarından kurtulmak için bıçak altına yattığı konuşulan Koç, iddialara göre operasyonun ardından sıkı diyete girdi.

Oğuzhan Koç hakkındaki haberleri Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla ti'ye aldı.





14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'taki romantik teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin geceliği 82 bin lira olan kral dairesini tuttu. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Haberin Devamı