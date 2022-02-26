Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü mesajı: Çok şanslıyım!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Her yönden taarruz emri verildiRusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Her yönden taarruz emri verildi#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüşAşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüş#Koronavirüs
Ortalığı karıştıran iddia Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...Ortalığı karıştıran iddia! Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...#RUSYA
Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndüChristian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü!#Eriksen
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettikBakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettik#Ukrayna
Rus konvoyu yerle bir edildi Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajıRus konvoyu yerle bir edildi! Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajı#Ukrayna
Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...#Dmitro Kuleba
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü mesajı: Çok şanslıyım!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Doğum Günü
Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire doğum günü mesajı: Çok şanslıyım

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla kutladı.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kısa bir ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci şansı verdi. Barıştan kısa bir süre sonra da ünlü şarkıcı, oyuncu sevgilisine evlenme teklif etti. 

Düğün hazırlıklarına başlayan ikiliden Demet Özdemir bugün 29 yaşına bastı. 

Oğuzhan Koç, sevgilisinin yeni yaşını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı. Koç, birlikte yer aldıkları siyah beyaz fotoğrafın  altına şu notu düştü:

"Dünyanın en güzel gülüşünün,en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım,çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim..." 

14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'taki romantik teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin geceliği 82 bin lira olan kral dairesini tuttu. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Haberin Devamı

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire doğum günü mesajı: Çok şanslıyım

4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Oğuzhan Koçtan Demet Özdemire doğum günü mesajı: Çok şanslıyım

Gözden Kaçmasın

Tolga Akıştan düğün mesajıTolga Akış'tan düğün mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Doğum Günü

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya