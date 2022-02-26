Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü mesajı: Çok şanslıyım!

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Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kısa bir ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci şansı verdi. Barıştan kısa bir süre sonra da ünlü şarkıcı, oyuncu sevgilisine evlenme teklif etti.

Düğün hazırlıklarına başlayan ikiliden Demet Özdemir bugün 29 yaşına bastı.

Oğuzhan Koç, sevgilisinin yeni yaşını Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı. Koç, birlikte yer aldıkları siyah beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Dünyanın en güzel gülüşünün,en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım,çok şanslıyım! İyi ki doğdun sevgilim..."

14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'taki romantik teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin geceliği 82 bin lira olan kral dairesini tuttu. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

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4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.