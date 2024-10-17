Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele!

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Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın aşkı yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

Bir süre birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı deneyen çift aşk ilanından sonra kural bozdu.

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, dün akşam Armutlu'da bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

Heyecanlı ikili ayak üstü gazetecilerle sohbet etti. Oğuzhan Koç, gazetecilerin "İlişkiyi Berkay Bey'den öğrendik cümlelerine, "Vallahi biz de ondan öğrendik." diyerek güldü.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Oğuzhan Koç ayrıca, evlilikle ilgili sorular karşısında; "Her şey yolunda" demekle yetindi.