×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele!

Güncelleme Tarihi:

#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı#Aşk
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 11:00

Yeni bir aşka yelken açan Oğuzhan Koç ve oyuncu Hazal Subaşı ilk kez birlikte görüntülendi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın aşkı yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

Bir süre birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı deneyen çift aşk ilanından sonra kural bozdu.

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, dün akşam Armutlu'da bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.

Heyecanlı ikili ayak üstü gazetecilerle sohbet etti. Oğuzhan Koç, gazetecilerin "İlişkiyi Berkay Bey'den öğrendik cümlelerine, "Vallahi biz de ondan öğrendik." diyerek güldü.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele

"HER ŞEY YOLUNDA"

Oğuzhan Koç ayrıca, evlilikle ilgili sorular karşısında; "Her şey yolunda" demekle yetindi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Koç#Hazal Subaşı#Aşk

BAKMADAN GEÇME!