Oğuzhan Koç ilk kez Kuruçeşme sahnesinde

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Oğuzhan Koç önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı. Koç, Kuruçeşme’de ilk kez konser verdiğini söyledi.

Şarkıcı, “Çok güzel bir akşam… Yağmur yağacak diye çok korktum. Ama yağsa da eminim hepiniz burada olurdunuz. Konserlerimin olmazsa olmaz kuralı tüm şarkılarıma eşlik etmeniz. İyi ki geldiniz. Bu güzel geceyi benimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Koç, hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Necip-Nur Uysal