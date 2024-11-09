Oğuz Özmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuz Özmen'in kariyeri ve biyografisi

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Oğuz Özmen, iş dünyasında Gaziantep’in köklü ailelerinden birine mensup olan ve un sektöründe faaliyet gösteren Özmen Un A.Ş.’nin yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Amerika’daki eğitiminden sonra Türkiye’ye dönerek ailesinin işine katılan Özmen, aynı zamanda Gaziantep’in ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla projelere imza atmaktadır. Peki, Oğuz Özmen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

OĞUZ ÖZMEN KİMDİR?

Gaziantep doğumlu Oğuz Özmen, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biridir ve Özmen Un A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmektedir. İlköğreniminden sonra Robert Koleji’ni tamamlayan Özmen, yükseköğrenimini Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sürdürmüş, ardından Amerika’da iş dünyasına yönelik eğitim almıştır. Aile şirketinin yönetim kadrosunda yer alarak Gaziantep’e İpek Hanım Konağı ve Hışvahan gibi turizm projeleri kazandıran Özmen, iş dünyasındaki aktif rolüyle bilinir.

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OĞUZ ÖZMEN KARİYERİ

Oğuz Özmen, Türkiye’de un ve unlu mamuller sektöründe önemli bir yer edinen Özmen Un A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Şirketin yenilikçi projelerinde rol alan Özmen, aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Gaziantep’in Yıldızları” ödül töreninde başarıları dolayısıyla ödüllendirilmiştir. İş dünyasında aktif olarak yer almanın yanı sıra, sektörel etkinliklere katılım sağlamakta ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.