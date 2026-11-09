Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım, hayat şimdi daha rahat

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Gökhan Çınar’ın programına konuk olan Özge Borak, Bülent Şakrak’la evli olduğu dönemden (2006-2010) bugüne yaşadığı değişimi anlattı:

“O zamanlar kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmeyi seçen bir Özge vardı. Çok öfkeliydim her şeye. Etrafa öfke saçmıyordum belki ama içimde hep hissediyordum o öfkeyi. Öfkeni uzatmadan dile getirdiğinde, duygularınla yüzleştiğinde hayat daha kolay oluyor. Çok zorluklardan geçtikten sonra Özge’nin hayatı şimdi daha rahat. Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge’yle el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum.”

Borak, 2012-2014 arasında evli kaldığı Ata Demirer’le ilgili söylediği, geçmişte büyük ses getiren “Ayıp olmasın diye evlendim” cümlesine de açıklık getirdi:

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“Kendin için yaşıyor musun tarzında bir soru soruldu. ‘Artık evet’ dedim. Örneğimi de arkadaşlık ve iş ilişkilerim üzerinden verdim; ‘Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim’. Programı sunan Ahmet Abi (Mümtaz Taylan) ‘Evliliklere mi gideceksin buradan?’ diye sordu. ‘Tabii, onları da katabiliriz konuya’ dedim. Bunu anlatırken başlık; ‘Ayıp olmasın diye evlendim’! O cımbızlama en büyük zehrimiz. Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?”

ÇOCUK YOKSA SÜRDÜRMEK ŞART DEĞİL

Daha önce “Ayrıldığım insanlarla arkadaş olmam” açıklamasını yapan Özge Borak, “Ayrılık sonrası arkadaş kalmak mümkün değil mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Arkadaş kalanları gördüm. Olabiliyor. Çok aklıselim ve çok ortak paydada buluşmuş insanlar var. Mecburen. Eminim onlar da evlenirken böyle olsun istemediler. Kim ister bilmem. Ben de istemezdim. Sonuçta güzel olsun diye adım attığın işler bunlar. Çocuk gibi bir bağ yoksa, devam ettirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum.”