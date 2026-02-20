×
Off-road tutkusu engel tanımıyor... Ünlü oyuncu zorlu parkurlarda!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 07:47

Off-road tutkunu oyuncu Turgut Tunçalp, Bolu’da adrenalin dolu günler geçirdi. Karla kaplı orman yollarında zorlu parkurlara meydan okuyan Tunçalp, o keyifli anları takipçileriyle de paylaştı.

EN BÜYÜK HOBİM

En büyük hobisinin off-road olduğunu söyleyen Turgut Tunçalp, yoğun set temposundan arta kalan zamanlarda soluğu doğada alıyor.

Off-road tutkusu engel tanımıyor... Ünlü oyuncu zorlu parkurlarda

Ünlü oyuncu geçen hafta sonu da off-road grubuyla birlikte Bolu’nun Gerede Ormanları’ndaydı. Kayak gözlüğü ve soğuğa dayanıklı ekipmanlarıyla arazi araçlarını kullanan Tunçalp, kalın kar tabakasını yararak ilerlerken adrenalin dolu anlar yaşadı.

Off-road tutkusu engel tanımıyor... Ünlü oyuncu zorlu parkurlarda

ZORLU PARKURLARDA

Karla kaplı orman yollarında hem paletli ATV’si hem de modifiyeli 4x4 aracıyla zorlu parkurlara meydan okuyan Turgut Tunçalp, “Off-road tutkusu engel tanımaz” dedi.

Off-road tutkusu engel tanımıyor... Ünlü oyuncu zorlu parkurlarda

Doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçiren oyuncu, Gerede’nin eşsiz manzaralarında çektiği video ve fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayarak o heyecanı takipçileriyle de paylaştı.

