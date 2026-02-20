Off-road tutkusu engel tanımıyor... Ünlü oyuncu zorlu parkurlarda!

Haberin Devamı

EN BÜYÜK HOBİM

En büyük hobisinin off-road olduğunu söyleyen Turgut Tunçalp, yoğun set temposundan arta kalan zamanlarda soluğu doğada alıyor.

Ünlü oyuncu geçen hafta sonu da off-road grubuyla birlikte Bolu’nun Gerede Ormanları’ndaydı. Kayak gözlüğü ve soğuğa dayanıklı ekipmanlarıyla arazi araçlarını kullanan Tunçalp, kalın kar tabakasını yararak ilerlerken adrenalin dolu anlar yaşadı.

ZORLU PARKURLARDA

Karla kaplı orman yollarında hem paletli ATV’si hem de modifiyeli 4x4 aracıyla zorlu parkurlara meydan okuyan Turgut Tunçalp, “Off-road tutkusu engel tanımaz” dedi.

Doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçiren oyuncu, Gerede’nin eşsiz manzaralarında çektiği video ve fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayarak o heyecanı takipçileriyle de paylaştı.