Ödüllü profesörle sürpriz aşk

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ÖDÜL ALDI

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası dokuzuncu kez sahibini buldu. Madalyaya, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre layık görüldü. Atatüre’nin kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle ödülü kazandığı belirtildi.

ÇAĞATAY’IN ESKİ SEVGİLİSİ



◊ Önceki gün düzenlenen ödül törenine Duygu Sarışın da katıldı. Sarışın’ın neden törende olduğu merak edilirken, ünlü oyuncunun Prof. Dr. Mete Atatüre’nin kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Aralarında 12 yaş fark olan Atatüre ile Sarışın’ın geceye el ele geldiği öne sürüldü. Duygu Sarışın daha önce meslektaşı Çağatay Ulusoy’la aşk yaşamış, 7 yıl süren ilişki 2023’ün ocak ayında sona ermişti.

Aileye girdi





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Duygu Sarışın ödül töreninde Prof. Dr. Mete Atatüre’nin babası Prof. Dr. Süha Atatüre ve annesi ressam Huriye Atatüre ile de bir araya geldi.

Prestijli kariyer



Prof. Dr. Mete Atatüre’ye ödülünü Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç takdim etti.



Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı’nda doktora eğitimi alan Prof. Dr. Mete Atatüre, şu an Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı Başkanı. Aynı zamanda Birleşik Krallık Kuantum Teknoloji Merkezi Q-BIOMED’in eş direktörü ve Nu Quantum firmasının kurucu ortağı. Atatüre, çok sayıda prestijli ödül kazanmış bir bilim insanı.

Renkli kişilik





Prof. Dr. Mete Atatüre, klasik ‘bilim insanı’ profiline zıt imajıyla dikkat çekiyor. Atatüre, giyim stili, uzun saçları ve yaşam tarzıyla rock yıldızlarını anımsatıyor.

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Gossippastanew isimli Instagram hesabı, Duygu Sarışın ile Mete Atatüre’nin 2015 yılında çekilmiş bir fotoğrafını ortaya çıkardı.