O sözlerin ardından Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan evi terk etti!

68 yaşındaki Erbil, katıldığı bir televizyon programında geçmişte tüm eşlerini aldattığını itiraf etti. Ardından isim vermeden eski eşi için “Keşke onu bırakmasaydım” ifadelerini kullandı.

“Babam da çapkın biriydi. Bizde genetik sanırım. Annem tarafından sevilmediğim için belki de yedekleme ihtiyacı duyuyorum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım.”

“Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Her şeyin ilkini bende yaşadı. Hiçbir zaman kötü bir şey düşünmedi. Tabii diğerleri düşündü anlamına gelmiyor bu”





Ünlü şovmenin bu sözleri akıllara 2001’de evlendiği, o dönem 21 yaşında olan Sedef Altuntaş’ı getirdi.

EŞİ EV TERK ETTİ

Erbil'in açıklamalarının ardından ağustos ayında nikah masasına oturduğu Gülseren Ceylan evi terk etti.

Yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak eşi Gülseren Ceylan’a seslendi. Ceylan’dan özür dileyen ünlü şovmen, duygusal ifadelerle geri dönmesini istedi:

“Şu anda ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda söylediklerim, o anlık bir şeydi.”

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ

MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin adında bir de kızları oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift boşandı.

Ayrılığa dayanamayan Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Kamiloğlu 1985 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu deneme de hüsranla sonuçlandı.

NERGİS KUMBASAR



Erbil, üçüncü evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Nergis Kumbasar ile yaptı. Ünlü şovmenin bu evlilikten de Yasmin adını verdiği bir kızı oldu. 7 yıl süren evlilik ani bir kararla bitti.

SEDEF ALTUNTAŞ

Mehmet Ali Erbil'i dördüncü kez nikah masasına oturtan isim üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş oldu.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

Erbil, yıllar önce katıldığı bir programda Sedef Altuntaş'a haksızlık ettiğini söyledi: "Erkek diye ilk beni gördü kız! Yine şöhrettim, ama o da iyi bir aileden geliyordu, ona haksızlık ettim, 1 buçuk yılda ayrıldık. Çünkü çok genç olduğu için birçok şeyi paylaşamadık! O yüzden ayrıldık, çok üzülürüm onun arkasından, gerçekten haksızlık ettiğimi düşünürüm, ama mümkün olmuyor bazı şeyler, elden gelmiyor..."

Tuğba Coşkun



Mehmet Ali Erbil'İn 5. kez nikah masasına oturduğu isim Tuğba Coşkun. Çiftin bu evliilkten Ali Sadi adında bir de oğulları oldu.

Ancak ihanet iddiaları evliliğin bitmesine neden oldu ve Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşlun ikilisi 2011 yılında boşandı.



Gülseren Ceylan



Mehmet Ali Erbil, bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Erbil ve Ceylan ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde evlendi. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.