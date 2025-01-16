O sorulara yanıt yok!

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Boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş’la ilgili konuşmak istemeyen Şallı, “Kuzenimin doğum gününden çıktık, evimize gidiyoruz. Her şey yolunda” demekle yetindi.

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanma davası sürüyor...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Dünya prömiyeri Hollanda’da

Pelin Esmer’in yazıp yönettiği “O da Bir Şey mi” filminin dünya prömiyeri, 1 Şubat’ta 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nde yapılacak. Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür’ün başrolleri paylaştığı filmin festival afişi yayınlandı.

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Söke’de doğup büyümüş otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alan filmde İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi ve Asiye Dinçsoy da rol alıyor.

Baba-oğul alışverişte

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz gün oğlu Ali Yiğit Buruk’la İstinyePark’taydı.

Alışveriş turuna çıktıklarını söyleyen Buruk, “Antrenmanlar ve maçlar dışında zamanımı oğlum Ali Yiğit’le değerlendiriyorum. Bugün de alışverişe çıktık, sonrasında yemek keyfi yapacağız” dedi.

41 numara ayakkabı bulamıyorum

Esra Sönmezer önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Sönmezer, kendine göre ayakkabı bulamamaktan dert yandı:

“41 numara ayakkabı bulduğum an koşa koşa alıyorum. 1.78 boyundayım ve mağazadaki ayakkabılar genelde 40 numaraya kadar. O yüzden alışverişte en zorlandığım şey ayakkabı bulmak.” YouTube’da yayınlanan “Pembe Pijama Karavanda” programının çekimlerine devam ettiğini söyleyen oyuncu, farklı platformlardan teklifler aldığını fakat bütçelerin çok düşük olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu konuda rakibim yok ama taklidim çok. Taklitler aslını yaşatır.” (Behlül AYDIN)

Aşk pozları

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47 yaşındaki Bülent Şakrak, kalbini 25 yaşındaki Burcu Kirman’a kaptırdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çoğu zaman gündem olan Şakrak’ın yeni aşk pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Kirman’ın Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

Kurt kıştan sıkıldı

Didem Soydan, şu sıcak iklime sahip bir ülkeye deniz tatiline gitti ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü model, kumlara uzanarak verdiği pozlara ise şu notu yazdı: “Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi.” Soydan’ın pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Altın Kelebek için çok mutluyum

M Lisa, Carousel Instyle dergisinin şubat sayısına konuk oldu. Şarkıcı, Pantane Altın Kelebek ödüllerinde “en iyi çıkış yapan şarkıcı” kategorisinde aldığı ödülle mutlu olduğunu söyledi:

“İnsanın uğruna bu kadar emek verdiği bir şey için takdir görmesi çok güzel bir his. Bir yandan da iddialı bir ödül bu. Devamını da bu ödüle yakışır şekilde getirmek için çalışmaya devam edeceğim.” M Lisa, “Araba” şarkısı hakkında ise “Araba, kötü giden bir ilişkinin metaforu aslında. Eski erkek arkadaşıma bir hayalet olarak söylediğim bir şarkı. 2025’te bir albüm çıkarmak istiyorum” dedi.