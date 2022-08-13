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O sorulara yanıt yok!

Güncelleme Tarihi:

#Merve Boluğur#İbrahim Kendirci#Pelin Karahan
O sorulara yanıt yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 09:09

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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KÜSKÜN MERVE

Merve Boluğur önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yanında eski eşini sordukları için muhabirlere çok kızan Boluğur halen tepkiliydi. Muhabirlerin 'Bize küstünüz mü?' sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, hızlı adımlarla alışveriş merkezinden ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

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EYVAH ANNEM ÖĞRENECEK!

İbrahim Kendirci önceki akşam Bebek’teydi. Sağ kolu alçıda olan oyuncu, taksiye bineceği sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Hemen ardından gülmeye başladı: “Kolumu kırdığımı annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak.”

O sorulara yanıt yok


“Kolunuzu nasıl kırdınız?” sorusuna “Kaykay ile kayarken ufak bir kaza geçirdim” diye yanıt veren ünlü oyuncu, yeni projelerle ilgili sorular üzerine de eylül ayında ekranlara döneceğini açıkladı. (Sayit DURMAZ)

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BİZDE KISKANÇLIK YOK

Mert yazıcıoğlu önceki gün Levent’teki menajerlik şirketine girerken görüntülendi.

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oyuncu, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kaslı fotoğrafını sevgilisi Afra saraçoğlu’nun kıskanıp kıskanmadığı sorusuna “Bizde hiç öyle şeyler yok. Afra yorumlara da takılmaz” yanıtını verdi. yazıcıoğlu, evlilikle ilgili sorular üzerine de “Her şeyin bir zamanı var” demekle yetindi.

O sorulara yanıt yok

YOKSA EKSİK KALIRMIŞIZ

Rojda Demirer, sporcu sevgilisi Ulaş Kıyak’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Oyuncu, sevgilisi ile pozlarını duygusal bir notla paylaştı: “Sadece baksan yeter, sözlere gerek yok. Biz birbirimizi anlarız her zaman olduğu gibi. İyi ki doğmuşsun sevgilim, iyi ki yollarımız kesişmiş yoksa eksik kalırmışız. Seni çok seviyorum, birlikte nice senelere.”

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2. AY KUTLAMASI

Fulya Zenginer ve eşi Küntay Tarık Evren'in bebekleri Milan, 23 Temmuz'da 2 aylık oldu.

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Zenginer ailece kutlama yaptıkları o günden kareleri Instagram hesabında paylaştı ve oğlunun ağzından şu notu düştü: “23 Temmuz’da 2 aylık oldum. Fulya yani biliyorsunuz mamim şimdi paylaşıyor fotoğrafları. Mumu da üfleyeyim dedim, baktım olmadı bastım çığlığı. Neyse iyi ki doğdum.”

ROMANTİK VENEDİK

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, baş başa romantik bir tatile çıktı.

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Çift, Venedik seyahatlerinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

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 FAVORİ ÇİFTİMİZ

Can Bonomo önceki gün eşi Öykü Karayel’le pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

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Bonomo, karelere “Canım sevgilim” notunu düştü. Fotoğraflara takipçileri “Favori çiftimiz” yorumunu yazdı.

NASIL OLMUŞ MAKYAJIMIZ

Burcu Kara ve eşi Fırat Parlak, oğulları Ali için renkli hallere büründü.

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Kara, o anları sosyal medya hesabında paylaştı: “İnsan çocuğunun yüzünü güldürmek için neler yapıyor yahu! Bu fotoğrafa çok gülmüştük Ali’yle. Nasıl olmuş makyajımız?”

 

 

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#Merve Boluğur#İbrahim Kendirci#Pelin Karahan

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