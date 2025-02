Bu küçük kız şimdi usta bir oyuncu: Canım anacığım her şey için teşekkürler...

Haberin Devamı

Türk sinemasının ve dizilerinin usta ismi Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla andı.

Yücesoy, birlikte yer aldıkları kareye "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN ANNELERİ...

Sahne, sanat ve sinema dünyasının ünlülerine dair her şey merak ediliyor... Yaşadıkları evlerden tutun da giydikleri kıyafetlere kadar her bir detay takipçilerinin yakın markajında. Bir de aileleri var merak konusu olan...Kim kimin kızı, kim kimin annesi... İşte magazin dünyasının anne kızları!

'BUNU NASIL ATLATACAĞIMI BİLMİYORUM'

Süreyya Yalçın geçtiğimiz yıl Miami’de yaşayan annesi Ülkü Yalçın'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşamıştı.

Zaman zaman annesine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın, duygusal bir yazı kaleme aldı.

Ülkü Yalçın'ı doğum gününde anan Yalçın, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"BUGÜNÜ NASIL ATLATACAĞIM BİLMİYORUM"

Bugün senin doğum günün, anne ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.

Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bu günü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum. Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak… Bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor.

Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor—özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye… Sana gitme diyebilmek için. Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi… Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum. Doğum günün kutlu olsun, anne. Umarım bir yerlerde huzurlusundur. Umarım sesimi duyabiliyorsundur. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi, ne kadar sana ihtiyacım olduğunu biliyorsundur… Seni asla, ama asla unutmayacağım.

ABLA KARDEŞ DEĞİL, ANNE KIZ

2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturan Selin Demiratar, annesi Selma Demiratar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Oyuncu, annesiyle yer aldığı kareleri "Nice mutlu yıllara annecim" notuyla paylaştı.

'BEN HAYATTA EN ÇOK SANA BENZEMEYİ SEVDİM'

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, annesi Neşe Gümülcinelioğlu'nun doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı.

Çocukluğundan bu güne fotoğraflara yer veren oyuncu altına şu notu düştü:

"Ben hayatta en çok seni görmeyi, sana dönmeyi, sana benzemeyi sevdiğimi fark ettim… İyi ki doğdun annem, hayatımın ilk şükür sebebi sensin. Varlığın paha biçilemez bir ışık, hayatlarımızın Neşesisin. Allah seni yanımızdan, canımızdan eksik etmesin."

İYİ Kİ DOĞDUN ANNEM!

2017 Best Model Of The World birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, annesi Nuray Karalar’ın doğum gününü sosyal meyda hesabından kutladı. Aynı kombinleri giyinen anne kız, “Dünya tek biz ikimiz. İyi ki sen, iyi ki doğdun annem” dedi.



Takipçileri Aslıhan Karalar'ın fotoğrafına "abla kardeş gibisiniz" yorumlar yaptı.







'BU FOTOĞRAFTA 32 YAŞINDASIN...'

İclal Aydın, 2020 yılında kaybettiği annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Aydın, siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü:

"Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır…

İyi ki doğdun annem…

Ve bana kardeşimi verdin"

SENİN KIZIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

2000'li yılların başında çıkardığı 'Sakın Ha' şarkısı ile ünlenen şarkıcı Nez, annesi Hülya Yazıcı'nın fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Nez, fotoğrafın altına "Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum canım annem" notunu düştü.

GÜZELLİĞİ ANNESİNDEN TESCİLLİ!

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

Annesinin izinden giden ve 1992 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun 'O zaman renk' notuyla yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği, genetik ve aileden tescilli. 1970 Türkiye Dördüncü Güzeli Hülya Cündübeyoğlu, 1993 Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi.

ANNESİNİN KOPYASI

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

ANNEME BENZİYOR MUYUM?

Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.

Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.

ANNEM VE BEN

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.

'ANALI-KIZLI'

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

Bekiroğlu ile annesi Süheyla Hanım'ın genç görünümü ve ikisinin birbirine benzerliği de takipçilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.



SANKİ KOPYASI

Burak Özçivit ile evli olan Farhiye Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına benzerliği şaşkınlık yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.

GURBETÇİ AİLE

Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.

IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR

Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.

ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU

Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.

ANNE SEVGİSİNİ SIK SIK İFADE EDİYOR

Fahriye Evcen annesine olan büyük sevgisini özellikle Anneler Günü paylaşımlarında sosyal medya üzerinden de dile getiriyor.

ABLA - KARDEŞ GİBİ

Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...

Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.