O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı
TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin 2020'de ekranlara gelecek yeni sezonu öncesi nefesler tutuldu. Yarışmanın yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını merak eden televizyonseverler tarih araştırması yapıyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?
Acun Ilıcalı'nın sunumunda ünlü isimlerin jüri üyelikleri ile ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin 2020 etabı için geri sayım başladı. Yeni sezon beklenirken bir yandan da tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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