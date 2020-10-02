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Haber Giriş: 02.10.2020 - 20:54 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı

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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı
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TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'nin 2020'de ekranlara gelecek yeni sezonu öncesi nefesler tutuldu. Yarışmanın yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını merak eden televizyonseverler tarih araştırması yapıyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın sunumunda ünlü isimlerin jüri üyelikleri ile ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin 2020 etabı için geri sayım başladı. Yeni sezon beklenirken bir yandan da tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

 

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