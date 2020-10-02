O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım başladı

Acun Ilıcalı'nın sunumunda ünlü isimlerin jüri üyelikleri ile ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin 2020 etabı için geri sayım başladı. Yeni sezon beklenirken bir yandan da tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.