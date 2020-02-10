O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir ve nereli? Ferat Üngür kimin takımındaydı?

O Ses Türkiye yarışmacısı Ferat Üngür, 2019 yılında şampiyon olmuştu. Şampiyon olmasının ardından dün akşam O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi'nde yarışan Ferat Üngür, özgün sesiyle beğeni topladı. Peki, O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir ve nereli? İşte, O Ses Türkiye Ferat Üngür'ün kimin takımında olduğuna dair bazı bilgiler

O SES TÜRKİYE FERAT ÜNGÜR KİMİN TAKIMINDAYDI?

Ferat Üngür, geçtiğimiz yıl şampiyon olmuş ve O Ses Türkiye'nin 2019 şampiyonu olarak adını tarihe geçirmişti. Ferat Üngür, Murat Boz'un takımında yer alıyordu.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.