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O sahneler gündem olmuştu... Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı bitti mi?

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Barış Arduç
O sahneler gündem olmuştu... Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı bitti mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 10:44

HANDE Erçel ve Barış Arduç’un ‘Rüzgara Bırak’ filmindeki yakınlaşma sahneleri sosyal medyada gündem oldu.

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O sahnelerin Erçel’in Hakan Sabancı’yla ilişkisinde krize yol açtığı öne sürüldü. Erçel’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sosyal medyada paylaşım yapmasına rağmen Sabancı’nın sessiz kalması da iddiaları alevlendirdi.

Hakan Sabancı, ‘Gel Konuşalım’ programına “Yok öyle bir şey. Söylentiler yanlış. Fanlar fazla zorluyor” açıklamasını yaptı.

O sahneler gündem olmuştu... Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı bitti mi

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a da konuyla ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu, “Filmi Barış’la beraber izledim, çok beğendim. Zaten Çeşme’deki çekimlerde beraberdik. Hande inanılmaz oynamış, kocamı da çok seviyorum” dedi.

Özay, “Sosyal medya kullanıcıları ‘Allah Gupse Özay’la Hakan Sabancı’ya sabırlar versin’ yazmış” diyen muhabirlere şöyle karşılık verdi:

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“Yazarlar. 10 küsur senedir bu böyle. Bir filmde güzel bir ilişki gördüklerinde ‘Eyvah’ derler ama bizim hiç öyle bir problemimiz yok.”

O sahneler gündem olmuştu... Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı bitti mi

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Barış Arduç

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