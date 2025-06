'O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti'

Haberin Devamı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Berlin’de oynanan finalinde İtalyan temsilcisi Inter’ı yenerek şampiyon oldu. Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi.

Partinin yapıldığı otele gelen Nusret Gökçe’nin güvenli görevlileriyle yaşadığı tartışma anları sosyal medyaya düştü.

Gökçe o görüntülerin ardından çıkan “Partiden kovuldu” haberlerini sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yalanladı:



“Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım. Sosyal medyada yayılan ‘Nusret kovuldu’ haberleri gerçek değil. Aslında orada bir after party yoktu. Ben öyle bir davete de gitmedim. Sadece oradan geçerken arkadaki bir işgüzar öyle bir hareket yapmış. Ancak kovulma olayı gerçek değil. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın. Bu bir itibar suikastı.”

Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Dünya Kupası’yla fotoğraf çektirmişti. Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinden sonra da sahaya inen Nusret Gökçe, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı.