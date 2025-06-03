×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti'

Güncelleme Tarihi:

#Nusret Gökçe#Şampiyonlar Ligi#Salt Bae
O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:38

ET tuzlama hareketiyle ‘Salt Bae’ olarak ünlenen Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen kutlama partisine alınmadığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Haberin Devamı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Berlin’de oynanan finalinde İtalyan temsilcisi Inter’ı yenerek şampiyon oldu. Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi.

Partinin yapıldığı otele gelen Nusret Gökçe’nin güvenli görevlileriyle yaşadığı tartışma anları sosyal medyaya düştü.

O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti

Nusret Gökçe korumalar tarafından otelden uzaklaştırıldı.

Gökçe o görüntülerin ardından çıkan “Partiden kovuldu” haberlerini sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yalanladı:

Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım. Sosyal medyada yayılan ‘Nusret kovuldu’ haberleri gerçek değil. Aslında orada bir after party yoktu. Ben öyle bir davete de gitmedim. Sadece oradan geçerken arkadaki bir işgüzar öyle bir hareket yapmış. Ancak kovulma olayı gerçek değil. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın. Bu bir itibar suikastı.”

Haberin Devamı

O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti

Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Dünya Kupası’yla fotoğraf çektirmişti. Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinden sonra da sahaya inen Nusret Gökçe, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı.

O partiye gitmedim, bu bir itibar suikasti

 Nusret Gökçe, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın arkadaş.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nusret Gökçe#Şampiyonlar Ligi#Salt Bae

BAKMADAN GEÇME!