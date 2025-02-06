O kâbusun üzerinden tam iki yıl geçti... Unutmadık, unutmayacağız!

Haberin Devamı

6 Şubat 2023 gece saat 04.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 7.7 ile sarsıldı. Bu deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’ı etkiledi. 11 ili yıkan depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Toplam 110 saniye süren iki depremden, bölgede yaşayan 14 milyon kişi etkilendi. 53 bin 783 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi yaralandı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan felaketin üzerinden iki sene geçti. Sanat ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü isimleri, asrın felaketinin yıl dönümünde üzüntülerini dile getirip, hayatını kaybedenleri andı.

ESRA EROL





Haberin Devamı

Bugün, o büyük deprem felaketinin günü.

O kâbusun üzerinden tam iki yıl geçti.

Sanki dün gibi.

Hepimiz o acıyı, o çaresizlik duygusunu tüm keskinliğiyle hâlâ hissediyoruz.

Kaybettiklerimizi asla unutmayacağız.

Hep birlikte verdiğimiz o büyük mücadeleyi de unutmayacağız.

Unutmadık, unutmayacağız.

Ama depremin bu toprakların acı bir gerçeği olduğunu da unutmayalım.

HAKAN ALTUN





6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti ama acısı hâlâ yüreğimizde ilk günkü gibi ağır…

O gece on binlerce insanımızı kaybettik; nice yuvalar yıkıldı, nice hayatlar, hayaller yarım kaldı.

Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyoruz.

Unutmadık, unutmayacağız.

HÜLYA KOÇYİĞİT





Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız.

Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

Haberin Devamı

CELİL NALÇAKAN





Artık,

5 Şubatta hatırlıyoruz,

6 Şubatta unutmuyoruz,

7 Şubatta, olan depremlerden çok, olası İstanbul depremini konuşuyoruz,

8 Şubatta, hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz...

Ayıp ediyoruz.

GÜL SUNAL

6 Şubat… Acımız dinmedi…

ŞEBNEM SÖNMEZ

Unutmak bu ülkede mümkünü olmayan bir çaba. Hatırlamaksa hep yas.

Memleketim...