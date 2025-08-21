O iddialar ünlü çifti isyan ettirdi! 'Aile hayatına saygınız olsun'

Haberin Devamı

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem’i dünyaya getirmişti. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin, geçtiğimiz haftalarda Karan'ın 6. yaşını kutlamasıyla sevinçleri bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Yoğun iş temposunun ardından Bodrum’a tatile giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tatilde geçirdikleri keyifli anları sosyal medyadan paylaştılar. Bodrum'dan sonra Monaco'yu ziyaret eden çift, tatilden yeni karelerini takipçileriyle paylaşarak aşklarının doludizgin devam ettiğini gösterdi.

ÖNCE SİLDİ SONRA DÜZELTTİ

Ancak Fahriye Evcen’in sosyal medya profilinde yer alan soyadı kısmından 'Özçivit'i silmesi, boşanma söylentilerini beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Evcen'in bu hareketi üzerine çiftin aralarında sorun olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. Fakat kısa süre sonra Evcen, profil bilgilerini yeniden güncelleyerek "Özçivit" soyadını yazdı.

ŞİDDET İDDİASI

Boşanma iddialarının ardından çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yeni bir poz paylaşarak dedikodulara cevap verdi. Ancak, bu kez de ünlü çiftin evde şiddetli bir kavga yaşadığı, komşuların yüksek sesler duyduğu, hatta tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü. Bu kavga sonrası Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik de bu tartışmanın bir yansıması olarak gösterildi.

Hakkında çıkan söylentilere karşılık olarak ikili, açıklama yapma gereği duydu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, birlikte yayımladıkları açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.