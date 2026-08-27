×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ezgi Mola isyan etti: O hadsizlere haddini bildirmeli

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Mola#Sosyal Medya#Ünlüler Ve Sosyal Medya
Ezgi Mola isyan etti: O hadsizlere haddini bildirmeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:32

Bir gençle eğlencede çekilmiş görüntüleriyle gündem olan Ezgi Mola, çıkan haberlere sert tepki gösterdi: “Aslında muhatap olup açıklama yapmazdım ama hadsiz insanlara haddini bildirmek gerek.”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA İNSANLARI DELİRTTİ

Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Ezgi Mola, önceki gün Alaçatı’da objektife takıldı. Bir gençle eğlencede çekilmiş görüntüleriyle gündem olan ünlü oyuncu, söz konusu videonun eğlence amacıyla çekildiğini ve çok eski olduğunu açıklamıştı.

Mola, sorular üzerine “Böyle şeyleri önemsemiyorum ama bir şey söylemeyince de onu kabul ettiğimi zannediyorlar. Sosyal medya insanları delirtti. Tıklanma uğruna bir kötülük havuzunda videolar biriktiriyor, sonra da onları kullanıyorlar” dedi.

Ezgi Mola isyan etti: O hadsizlere haddini bildirmeli

TATLIŞ BİR ÇOCUĞU MUTLU EDEYİM DİYE

“Yıllar önce tatlış bir çocuğu mutlu edeyim diye eğlenceli bir şey yapmışım. Aslında muhatap olup açıklama yapmazdım ama bir şey demesem yine bir yere çekeceklerdir” diyen Ezgi Mola, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

Ezgi Mola isyan etti: O hadsizlere haddini bildirmeli

“Boş konuşmasınlar, benimle ilgili boş boş paylaşım yapmasınlar istedim, o yüzden konuştum. Terbiyesiz ve hadsiz insanlara haddini bildirmek gerek. Çok şükür ben kendimle mutlu bir insanım.”

Gözden KaçmasınEzgi Moladan tepki: Zorlasam çocuğum olurEzgi Mola'dan tepki: Zorlasam çocuğum olurHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Mola#Sosyal Medya#Ünlüler Ve Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!