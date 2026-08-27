Ezgi Mola isyan etti: O hadsizlere haddini bildirmeli

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA İNSANLARI DELİRTTİ

Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Ezgi Mola, önceki gün Alaçatı’da objektife takıldı. Bir gençle eğlencede çekilmiş görüntüleriyle gündem olan ünlü oyuncu, söz konusu videonun eğlence amacıyla çekildiğini ve çok eski olduğunu açıklamıştı.



Mola, sorular üzerine “Böyle şeyleri önemsemiyorum ama bir şey söylemeyince de onu kabul ettiğimi zannediyorlar. Sosyal medya insanları delirtti. Tıklanma uğruna bir kötülük havuzunda videolar biriktiriyor, sonra da onları kullanıyorlar” dedi.

TATLIŞ BİR ÇOCUĞU MUTLU EDEYİM DİYE

“Yıllar önce tatlış bir çocuğu mutlu edeyim diye eğlenceli bir şey yapmışım. Aslında muhatap olup açıklama yapmazdım ama bir şey demesem yine bir yere çekeceklerdir” diyen Ezgi Mola, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

“Boş konuşmasınlar, benimle ilgili boş boş paylaşım yapmasınlar istedim, o yüzden konuştum. Terbiyesiz ve hadsiz insanlara haddini bildirmek gerek. Çok şükür ben kendimle mutlu bir insanım.”